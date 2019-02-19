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"Sudan hükümeti ifade ve gösteri özgürlüğüne bağlı"

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.02.2019 12:06 | Son Güncelleme

Sudan Dışişleri Bakanı Dirdiri Muhammed Ahmed, hükümetin ifade ve gösteri hürriyetini düzenleyen anayasal ilkelere ve insan haklarına bağlı olduğunu söyledi

Sudan Dışişleri Bakanlığı, hükümetin ifade ve gösteri hakkını düzenleyen anayasal ilkelere bağlı olduğunu açıkladı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Sudan Dışişleri Bakanı Dirdiri Muhammed Ahmed, ABD Başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Cyril Sartor ile başkent Hartum'da bir araya geldi. Görüşmede, ABD ve Sudan arasındaki diyalog sürecinin ikinci aşaması kapsamında iki ülkeyi ilgilendiren bölgesel konular ele alındı.

Ahmed, görüşmede, "Sudan hükümetinin ifade ve gösteri hürriyetini düzenleyen anayasal ilkelere ve insan haklarına bağlı olduğunu" vurgulayarak aralıktan bu yana süren eylemlerde bu konunun suistimaline ilişkin gerekli soruşturmaların da yürütüldüğünü belirtti.

Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Sartor, resmi ziyaret için geldiği başkent Hartum'da dün Sudan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Faysal Hasan İbrahim ile görüşmesinde, "Sudan, bir gelişme ve geçiş döneminde. Sudan'a dışarıdan herhangi bir çözüm dayatılmayacak. Daha çok sabır, hükümetin siyasi çözüm bulmasına imkan tanıyacaktır." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Sartor, "Hartum hükümetinin vatandaşlarının barışçıl ifade hakkına saygı göstermesi gerekiyor." ifadesini kullanarak göstericilerin de barışçıl çizgide kalması gerektiğini vurgulamıştı.

Sudan'da 19 Aralık'tan bu yana Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'in görevi bırakması talebiyle gösteriler düzenleniyor. Beşir ise her fırsatta reform ve iyileştirme sözü verirken yönetimin ancak seçimlerle değişebileceğini belirtiyor. Hükümet, şimdiye kadar gösterilerde 32 kişinin, Uluslararası Af Örgütü ise 51 kişinin yaşamını yitirdiğini bildirdi.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Sudan yaptırımlar

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