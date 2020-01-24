Sudan hükümeti ile ayrılıkçı örgüt çerçeve anlaşması imzaladı

Sudan hükümeti ve ayrılıkçı Sudan Halk Kurtuluş Hareketi-Kuzey (SPLM-N) örgütü, Güney Sudan'ın başkenti Cuba’da barış süreci için bir çerçeve anlaşma imzaladı.

Sudan Egemenlik Konseyi Basın Ofisinden yapılan açıklamaya göre, hükümet ile ayrılıkçı SPLM-N örgütü, başkent Cuba’da barış süreci için bir çerçeve anlaşmaya imza attı.

Anlaşmaya Sudan hükümeti adına Egemenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Orgeneral Muhammed Hamdan Dakalu, SPLM-N'den ise Ahmed Umde imza attı.

İmza töreninde Güney Sudan Devlet Başkanı Salva Kiir Mayardit de hazır bulundu.

Çerçeve anlaşmanın, güvenlik düzenlemeleri ile insani dosyaları kapsadığı aktarıldı.

- Cuba müzakereleri

Cuba müzakereleri, batıdaki Darfur bölgesi, güneydeki Güney Kurdufan ve güneydoğudaki Mavi Nil eyaletleri ile ülkenin doğu, kuzey ve orta kesimlerindeki barış görüşmelerine odaklanıyor.

Güney Sudan Devlet Başkanı Salva Kiir Mayardit, 30 yıllık Ömer el-Beşir iktidarının devrildiği darbenin ardından Sudan yönetimi ile silahlı hareketler arasında uzlaşı sağlanması amacıyla ara buluculuk girişimi başlatmıştı.