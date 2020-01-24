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Sudan hükümeti ile ayrılıkçı örgüt çerçeve anlaşması imzaladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.01.2020 18:40 | Son Güncelleme

Sudan hükümeti ile ayrılıkçı örgüt çerçeve anlaşması imzaladı

Sudan hükümeti ve ayrılıkçı Sudan Halk Kurtuluş Hareketi-Kuzey (SPLM-N) örgütü, Güney Sudan'ın başkenti Cuba’da barış süreci için bir çerçeve anlaşma imzaladı.

Sudan Egemenlik Konseyi Basın Ofisinden yapılan açıklamaya göre, hükümet ile ayrılıkçı SPLM-N örgütü, başkent Cuba’da barış süreci için bir çerçeve anlaşmaya imza attı.

Anlaşmaya Sudan hükümeti adına Egemenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Orgeneral Muhammed Hamdan Dakalu, SPLM-N'den ise Ahmed Umde imza attı.

İmza töreninde Güney Sudan Devlet Başkanı Salva Kiir Mayardit de hazır bulundu.

Çerçeve anlaşmanın, güvenlik düzenlemeleri ile insani dosyaları kapsadığı aktarıldı.

- Cuba müzakereleri

Cuba müzakereleri, batıdaki Darfur bölgesi, güneydeki Güney Kurdufan ve güneydoğudaki Mavi Nil eyaletleri ile ülkenin doğu, kuzey ve orta kesimlerindeki barış görüşmelerine odaklanıyor.

Güney Sudan Devlet Başkanı Salva Kiir Mayardit, 30 yıllık Ömer el-Beşir iktidarının devrildiği darbenin ardından Sudan yönetimi ile silahlı hareketler arasında uzlaşı sağlanması amacıyla ara buluculuk girişimi başlatmıştı.

Sudan hükümeti ile Devrimci Cephe arasındaki barış görüşmeleri 14 Ekim'de Cuba'da başlamıştı. Devrimci Cephe, "Adalet ve Eşitlik Hareketi", "Sudan Kurtuluş Hareketi" ve "Sudan Halk Kurtuluş Hareketi-Kuzey (SPLM-N)" isimli silahlı hareketlerini bünyesinde barındırıyor.

Cibril İbrahim liderliğindeki Adalet ve Eşitlik ile Arko Minavi liderliğindeki Sudan Kurtuluş Hareketi, 2003'ten bu yana Darfur'un, SPLM-N ise 2011'den itibaren Kurdufan ve Mavi Nil eyaletlerinin bağımsızlığı için silahlı mücadele yürütüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Sudan Sudan Halk Kurtuluş Hareketi-Kuzey (SPLM-N)

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