Sudan hükümeti ile silahlı gruplar arasındaki barış müzakereleri

Silahlı gruplarla barış müzakereleri kapsamında Güney Sudan'da bulunan Sudan hükümeti heyeti, Abdulaziz el-Hulu liderliğindeki Sudan Halk Kurtuluş Hareketi-Kuzey (SPLM-N) ile arabuluculuk komitesine ilki müzakere konularıyla ilgili İlkeler Bildirisi önerisine verilen cevapları, diğeri de hükümet heyetinin müzakere yönetim sürecine ilişkin görüşlerini içeren iki belge sundu.

Egemenlik Konseyi basın merkezinden yapılan yazılı açıklamaya göre, hükümet, SPLM-N ve arabuluculara, İlkeler Bildirisi önerisine yanıtları ile müzakere yönetim sürecine ilişkin görüşlerini aktaran belgeler teslim etti. SPLM-N heyeti, silahlı gruplarla müzakereler için Cuba'da bulunan Sudan hükümeti heyetinin sunduğu belgeleri incelemek üzere birkaç gün süre istedi.

Hükümet ile Devrimci Cephe heyetleri arasında dün müzakerelerin yol haritasının belirlendiği İlkeler Bildirisi imzalandı. AA muhabirinin ulaştığı anlaşma, siyasi, insani ve güvenlik düzenlemeleri olmak üzere 3 dosyadan oluşuyor.

Taraflar ayrıca karşılıklı olarak siyasi dosya hakkındaki görüşlerini sunmak ve bu dosyanın gündemini düzenlemek konularında da anlaştı.