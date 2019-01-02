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Sudan hükümeti: "Muhalefetin talebi darbe çağrısıdır"

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.01.2019 23:21 | Son Güncelleme

İktidardaki Ulusal Kongre Partisi’nin Siyasi İşlerden Sorumlu Başkanı Abdurrrahman el-Hadar: - "(Değişim İçin Ulusal )Cephenin açıklaması, ulusal diyaloğu baltalayan, mevcut kurumları yerle bir eden gayriahlaki bir davranıştır" - "Değişim İçin Ulusal Cephe Partisi’nin, orduya darbe çağrısı yaptığı bu belge kabul edilemez" - "Hükümet, un ve akaryakıt sağlayarak ekonomik krizin etkilerini ortadan kaldırmaya başladı. Likidite sorunu ise haftalar içerisinde çözülecek"

HARTUM (AA) - Sudan’da iktidar partisi, Değişim İçin Ulusal Cephe Partisi’nin Devlet Başkanı Ömer el-Beşir’e ileteceğini belirttiği, "görevi bırakmasını da içeren belgenin" darbeyi çağrıştırdığını ve kabul edilemez olduğunu açıkladı.

İktidardaki Ulusal Kongre Partisi ve koalisyondaki grupların oluşturduğu ulusal diyalog partilerinin, başkent Hartum’da düzenledikleri basın toplantısında, "Değişim İçin Ulusal Cephe Partisi’nin Devlet Başkanı Ömer el-Beşir’e ileteceğini belirttiği belgede, 'Geçiş Konseyi' kurulması dışında ordunun geçiş dönemindeki rolü ve Beşir’in görevi bırakmasından açıkça bahsedilmiyor.” ifadesine yer verildi.

İktidardaki Ulusal Kongre Partisi’nin Siyasi İşlerden Sorumlu Başkanı Abdurrrahman el-Hadar, "Cephenin açıklaması, ulusal diyaloğu baltalayan, mevcut kurumları yerle bir eden gayriahlaki bir davranıştır” değerlendirmesinde bulundu.

Hadar, iddia edildiği gibi belgeye 23 değil, yalnızca 8 partinin imza attığını, geri kalanların şahıslar olduğunu savundu.

“Değişim İçin Ulusal Cephe Partisi’nin, orduya darbe çağrısı yaptığı bu belge kabul edilemez” ifadesini kullanan Hadar, “Hükümet, un ve akaryakıt sağlayarak ekonomik krizin etkilerini ortadan kaldırmaya başladı. Likidite sorunu ise haftalar içerisinde çözülecek.” diye konuştu.

İktidara yakın Adil Barış Platformu Partisi Başkanı Tayyip Mustafa da Ulusal Değişim Cephesi belgesini “ulusal diyaloğa karşı bir darbe” olarak nitelendirdi.

Mustafa, ulusal diyaloğu terk etmenin yanlış bir karar olduğunu, ulusal diyalog girişiminin önerilerini 2020 seçimlerine kadar uygulayacaklarını söyledi.

Sudan Devlet Başkanı Beşir, 27 Ocak 2014'te ulusal diyalog girişimi başlatmıştı. 2 yıl aralıklarla süren diyalog görüşmelerine bazı siyasi güçler ve silahlı gruplar katılırken bazı kesimler bu süreci boykot etmişti.

Görüşmeler, Ekim 2016'da "ulusal uzlaşı hükümeti kurulması ve üzerinde uzlaşma sağlanan kalıcı anayasa hazırlanması" yönünde tavsiye kararlarıyla sona ermişti.

Sudan'daki Değişim İçin Ulusal Cephe Partisi, eski Başbakan Yardımcısı Mübarek Fadıl'ın lideri olduğu Ümmet Partisi, Gazi Salahuddin'in liderliğini yaptığı Şimdi Islah Hareketi Partisi ve Müslüman Kardeşler Hareketi'nin de aralarında bulunduğu 23 parti, dün başkent Hartum'da ortak basın toplantısı düzenlemiş, Devlet Başkanı Ömer el-Beşir'e, ülkede işleri yürütmek için bir Geçiş Konseyi ve Milli Hükümet kurulması talebini ileteceklerini açıklamıştı.

Basın toplantısında açıklanan ve Beşir'e iletilecek metinde, üzerinde anlaşılan başbakanın Geçiş Konseyi ve siyasi güçlerle istişare halinde kabineyi kurması, Sudan Meclisinin ve 18 eyaletteki hükümetler ile meclislerin feshedilmesi ve 100 üyeli Milli Meclisin kurulması öngörülüyor.

Metinde, yolsuzluk oranlarının arttığı, para basamayan, siyasi ve güvenlik açısından bozulmuş hükümet sistemindeki gevşeklik nedeniyle artan enflasyonun müsebbibi rejimin, Sudan'daki ekonomik çöküntü ve tahribatı onaracak mekanizmalara sahip olmadığı savunulmuştu.

Ümmet Partisi lideri Mübarek Fadıl, Beşir'e sunacakları taleplerinin özgün olduğunu ve sükunet içerdiğini belirterek, "(Beşir rejimini kastederek) İş bitti. Yeni bir döneme geçmemiz gerekiyor." diye konuşmuştu.

Şimdi Islah Hareketi lideri Gazi Salahuddin de hükümetten çekildiklerini duyurmuştu.

Salahuddin, siyasi partilerin, Devlet Başkanı Beşir'in görevi bırakması talebiyle düzenlenen gösterilerde sokağın gerisinde kaldığını, bu durumun halk ile partiler arasında köprü kurulması için çalışmalarını gerektirdiğini söylemişti.

Beşir'e Geçiş Konseyi çağrısında bulunan partiler arasında eski Başbakan Yardımcısı Mübarek Fadıl'ın lideri olduğu Ümmet Partisi ile Gazi Salahuddin'in partisi Şimdi Islah Hareketi ve Müslüman Kardeşler Hareketi öne çıkıyor. Değişim İçin Ulusal Cephe, bünyesinde 22 partiyi barındırıyor.

Doğu Afrika ülkesi Sudan, 19 Aralık 2018'den bu yana hayat pahalılığının protesto edildiği, Ömer el-Beşir'in görevi bırakmasının istendiği gösterilere sahne oluyor.

Hükümet, eylemlerde 19 kişinin öldüğünü, 406 kişinin yaralandığını açıklarken, muhalifler bu sayının çok daha fazla olduğunu belirtiyor.

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