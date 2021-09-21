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Sudan hükümeti: Ömer el-Beşir'in destekçilerinin darbe girişimini önledik

21.09.2021 11:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sudan hükümeti, eski Devlet Başkanı Ömer el-Beşir'in destekçilerinin askeri darbe girişiminin önlendiğini ve ülkede durumun kontrol altına alındığını açıkladı.

Sudan hükümeti: Ömer el-Beşir'in destekçilerinin darbe girişimini önledik

Sudan hükümeti, eski Devlet Başkanı Ömer el-Beşir'in destekçilerinin askeri darbe girişiminin önlendiğini ve ülkede durumun kontrol altına alındığını açıkladı.

İlk olarak devlet televizyonundan yapılan açıklamada, "Başarısız bir darbe girişimi oldu ve halk buna karşı çıkmalı" denildi, başka ayrıntı verilmedi.

Üst düzey bir hükümet yetkilisi Fransız haber ajansı AFP'ye yaptığı açıklamada, darbe girişiminde bulunanların devlet radyosu binasını ele geçirmeye çalıştığını ancak bunu başaramadıklarını söyledi.

Üst düzey bir askeri yetkili ise bir grup subayın darbe girişiminde bulunduklarını ve "derhal görevden alındıklarını" belirtti.

https://twitter.com/SUNA\_AGENCY/status/1440219578240417798?s=20

Sudan Haber Ajansı'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda da "Cumhurbaşkanlığı Bakanlar Konseyi'ndeki bir yetkili bugün sabahın erken saatlerinde darbe girişiminin önlendiğini ve durumun kontrol altına alındığını söyledi. Yetkiliye göre darbe girişimine karışanlar gözaltına alındı ve soruşturma sürüyor" ifadeleri yer aldı.

Egemenlik Konseyi Sözcüsü Muhammed El Faki, de darbe girişimine karışan zanlıların sorgusunun devam ettiğini açıkladı.

Başkent Hartum'un merkezinde trafiğin normal olduğu belirtiliyor.

Sudan güvenlik güçleri Nil Nehri üzerindeki Hartum'u ülkenin en büyük ikinci kenti Omdurman'a bağlayan köprüleri kapattı.

Ömer el-**Beşir darbeyle devrilmişti**

Sudan, Ömer el-Beşir'in devrildiği Nisan 2019'daki darbe sonrası kurulan geçiş hükümeti tarafından yönetiliyor. Bu hükümette hem siviller hem de askerlerin temsilcileri bulunuyor.

Sudan Geçiş Hükümeti Başbakanı Abdullah Hamduk

Son aylarda Sudan yönetimi, Uluslararası Para Fonu'ndan (IMF) borç alabilmek için bazı ekonomik önlemler almıştı.

IMF destekli önlemlere ve hayat pahalılığına karşı çeşitli gösteriler düzenlenmişti.

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