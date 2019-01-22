Sudan hükümetinden muhalif partiler ile isyancılara suçlama

HARTUM (AA) - Sudan hükümeti, muhalefet partisi ile isyancı hareketleri, ülkenin istikrarını sarsmaya çalışmakla suçladı.

Sudan Enformasyondan Sorumlu Devlet Bakanı Memun Hasan İbrahim, başkent Hartum'da düzenlediği basın toplantısında, muhalif partiler ile isyancı hareketlerin protesto eylemleriyle ülkenin güvenlik ve emniyetine darbe vurmaya çalıştığını belirtti.

Komünist unsurların, bazı hareketler ile Abdulvahid Muhammed Nur Hareketinin (silahlı isyancı bir hareket) ülkedeki yıkım ve sabotaj eylemlerine katıldığını kaydeden İbrahim, "Eylemleri takip eden yüksek güvenlik komitesi, ülke içinde ve dışında istikrar ve güvenliğe yönelik olumsuz eylemler içinde olan 28'i Sudan Komünist Partisine (muhalif) mensup unsurların var olduğu bilgisine ulaştı." dedi.

Yüksek güvenlik komitesinin provokatörleri yakalamak için çaba sarf ettiğini kaydeden Sudan Devlet Bakanı, söz konusu komitenin mahiyeti ve kimlerden oluştuğuna ilişkin bilgi vermedi.

İbrahim ayrıca pazar günü düzenlenen gösteriler sırasında hükümete ve güvenlik güçlerine ait bazı araçların tahrip edildiğini ifade ederek, eylemlerde güvenlik güçlerinin de hedef alındığını aktardı.