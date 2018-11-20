HABER

Sudan ile Ekvator Ginesi arasında anlaşmaların imza töreni

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.11.2018 04:03 | Son Güncelleme

Hartum'da iki ülke liderlerinin imzaladığı anlaşmalar arasında ortak bakanlar komitesi kurulması için prosedür kurallarının belirlenmesi ile diplomatik ve resmi pasaport hamillerine vize uygulamasının kaldırılması konuları da bulunuyor

HARTUM (AA) - Sudan ve Ekvator Ginesi liderleri, başkent Hartum'da bazı alanlarda anlaşma ve mutabakat zaptlarını imzaladı.

Sudan Devlet Başkanı Ömer el-Beşir, iki günlük resmi bir ziyaret kapsamında Hartum'da bulunan Ekvator Ginesi Devlet Başkanı Teodoro Obiang Nguema Mbasogo ile Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda bir araya geldi.

İki ülke liderleri görüşmede ekonomik, ticari, kültürel, bilimsel ve teknik alanlarda anlaşma ve mutabakat zaptlarına imza attı.

İmzalanan anlaşmalar arasında ortak bakanlar komitesi kurulması için prosedür kurallarının belirlenmesi ile diplomatik ve resmi pasaport hamillerine vize uygulamasının kaldırılması konuları da yer alıyor.

Taraflar ayrıca, iki ülke dışişleri bakanlıkları arasında siyasi istişare alanında mutabakat zaptını imza altına aldı.

Görüşmede, Sudan'ın Ekvator Ginesi ile ilişkilerini geliştirmek istediğini belirten Beşir ayrıca, Afrika'da ve özellikle komşu ülkelerde güvenliğin sağlanması için çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Sudan'ın, bölgede barışın tesisine gösterdiği ehemmiyetten hareketle Afrika Birliğinin, Orta Afrika Cumhuriyeti'nde çatışan taraflar arasında uzlaşıya varılması girişimini desteklediğini dile getiren Beşir, Sudan'ın Afrika Birliği ile koordinasyon içinde Orta Afrika barış müzakerelerine ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu sözlerine ekledi.

Konuk Devlet Başkanı Mbasogo ise ülkesinin Sudan'la güvenlik, askeri, tarım ve iletişim alanlarında daha fazla iş birliği yapmayı istediğini, ayrıca Sudan'ın, bölge barışını korumada oynadığı rolü takdir ettiklerini vurguladı.

Orta Afrika Cumhuriyeti, Hristiyan Anti-Balaka militanları ile çoğunluğu Müslüman olan Seleka grupları arasında çatışmalara sahne oluyor. Ülkede genellikle Müslümanları hedef alan şiddet olayları, Devlet Başkanı Michel Djotodia'nın geçen ocak ayında görevden ayrılması ve yerine başkent Bangui'nin eski belediye başkanı Catherine Samba-Panza'nın gelmesiyle tırmanışa geçmişti.

Anti-Balaka militanları, Müslümanları, Mart 2013'te iktidarı ele geçiren ve ülkede çoğunluktaki Hristiyanlara yönelik şiddet eylemlerinde bulunan Seleka Koalisyonuna destek vermekle suçluyor.

Sudan yönetimi, Afrika Birliğinin geçen eylül ayında, Orta Afrika'daki silahlı çatışmaların durması için başlattığı barış girişimini benimsediğini duyurmuştu.

PARTNERBeklenen Cuma Haftası Beklenen Cuma Haftası
403 hakim ve savcı adayının ataması gerçekleştirildi403 hakim ve savcı adayının ataması gerçekleştirildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 12 ülkeye flaş atama!Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 12 ülkeye flaş atama!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ekvator Ginesi Sudan

En Çok Okunan Haberler

Trabzon'da iki yol ortasına yapılan cami tartışma konusu oldu

Trabzon'da iki yol ortasına yapılan cami tartışma konusu oldu

Beyaz'dan Hadise'ye sitem: Aynı parayı mı alıyoruz?

Beyaz'dan Hadise'ye sitem: Aynı parayı mı alıyoruz?

Fransa'dan Kaşıkçı cinayeti sonrası flaş yaptırım açıklaması!

Fransa'dan Kaşıkçı cinayeti sonrası flaş yaptırım açıklaması!

Yol isyanı sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı

Yol isyanı sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı

Hayatta Her Şey Var programında kadın izleyiciden aldatma itirafı!

Hayatta Her Şey Var programında kadın izleyiciden aldatma itirafı!

Meteoroloji'den Marmara, Ege ve Karadeniz için sağanak uyarısı

Meteoroloji'den Marmara, Ege ve Karadeniz için sağanak uyarısı

İlginizi Çekebilir

İhsan Eliaçık da 'Türkçe ezan' tartışmalarına katıldı!

İhsan Eliaçık da 'Türkçe ezan' tartışmalarına katıldı!

İstanbul'da ünlü fast food zincirinde büyük skandal! Hamburgerden çıkan kurda tazminat davası

İstanbul'da ünlü fast food zincirinde büyük skandal! Hamburgerden çıkan kurda tazminat davası

Fatih Altaylı'dan Kadir Mısıroğlu'na: Yunan kazansa idi restoran ne olurdu!

Fatih Altaylı'dan Kadir Mısıroğlu'na: Yunan kazansa idi restoran ne olurdu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Diyanet'in tartışılan ziyaretiyle ilgili açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Diyanet'in tartışılan ziyaretiyle ilgili açıklama

Kitap Fuarı'na akın ettiler! Üst geçit yetmedi, polis yolu kesti

Kitap Fuarı'na akın ettiler! Üst geçit yetmedi, polis yolu kesti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İran ve Türkiye anlaştı! Artık birlikte hareket edecekler

İran ve Türkiye anlaştı! Artık birlikte hareket edecekler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan rektör ataması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan rektör ataması

403 hakim ve savcı adayının ataması gerçekleştirildi

403 hakim ve savcı adayının ataması gerçekleştirildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 12 ülkeye flaş atama!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 12 ülkeye flaş atama!

Şanlıurfa'da feci kaza: Çok sayıda yaralı var

Şanlıurfa'da feci kaza: Çok sayıda yaralı var

Afrin’de suç çetesi ÖSO’ya teslim oldu

Afrin’de suç çetesi ÖSO’ya teslim oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.