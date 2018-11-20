Sudan ile Ekvator Ginesi arasında anlaşmaların imza töreni

HARTUM (AA) - Sudan ve Ekvator Ginesi liderleri, başkent Hartum'da bazı alanlarda anlaşma ve mutabakat zaptlarını imzaladı.

Sudan Devlet Başkanı Ömer el-Beşir, iki günlük resmi bir ziyaret kapsamında Hartum'da bulunan Ekvator Ginesi Devlet Başkanı Teodoro Obiang Nguema Mbasogo ile Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda bir araya geldi.

İki ülke liderleri görüşmede ekonomik, ticari, kültürel, bilimsel ve teknik alanlarda anlaşma ve mutabakat zaptlarına imza attı.

İmzalanan anlaşmalar arasında ortak bakanlar komitesi kurulması için prosedür kurallarının belirlenmesi ile diplomatik ve resmi pasaport hamillerine vize uygulamasının kaldırılması konuları da yer alıyor.

Taraflar ayrıca, iki ülke dışişleri bakanlıkları arasında siyasi istişare alanında mutabakat zaptını imza altına aldı.

Görüşmede, Sudan'ın Ekvator Ginesi ile ilişkilerini geliştirmek istediğini belirten Beşir ayrıca, Afrika'da ve özellikle komşu ülkelerde güvenliğin sağlanması için çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Sudan'ın, bölgede barışın tesisine gösterdiği ehemmiyetten hareketle Afrika Birliğinin, Orta Afrika Cumhuriyeti'nde çatışan taraflar arasında uzlaşıya varılması girişimini desteklediğini dile getiren Beşir, Sudan'ın Afrika Birliği ile koordinasyon içinde Orta Afrika barış müzakerelerine ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu sözlerine ekledi.