Sudan insan ticaretiyle mücadelede strateji belirledi

HARTUM (AA) - Sudan Devlet Başkan Yardımcısı Hasbu Muhammed Abdurrahman, insan ticaretiyle mücadele ve bu alanda uluslararası toplumla işbirliğini güçlendirmek için kapsamlı bir stratejinin belirlendiğini duyurdu.

Başkent Hartum'da "Çağdaş Esaret İnsan Ticareti" adlı bir çalıştay düzenlendi. İnsan ticaretiyle mücadelede harcanan çabalar, ilgili uluslararası sözleşmeler ve mağdurlara yardım meselesinin ele alındığı çalıştaya, Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi İrfan Neziroğlu ile bazı Avrupa ülkeleri büyükelçileri ve Uluslararası Göç Örgütü temsilcisi de katıldı.

Çalıştayda, "insan ticaretiyle mücadele alanında faaliyet gösteren kurumlar arasında koordinasyon kurulmasını, bu kurumlar ve çeşitli güvenlik birimleri arasında işbirliği ağları oluşturulmasını, Sudan Devlet Başkanlığı gözetiminde ve kapsamlı ulusal strateji çerçevesinde gençlere yönelik kampanyaların başlatılmasını" içeren tavsiye niteliğinde kararlar alındı.

Çalıştayda konuşan Devlet Başkan Yardımcısı Abdurrahman, insan ticareti suçunun, "çağdaş kölelik" olduğunu ve dünya kamuoyunun vicdanını sızlattığını söyledi.