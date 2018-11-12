Sudan ise Trump'ın kararından üzüntü duyduğunu belirtmiş ve bu adımın iki ülke arasında yeni bir dönemin başlatılmasını kapsayan 2. aşama için büyük bir tehdit oluşturduğu değerlendirmesinde bulunmuştu.

Trump söz konusu kararını, "Sudan hükümetinin uygulamaları ve politikalarının halen ABD ulusal güvenliği ve dış siyaseti için tehdit oluşturması" nedeniyle aldığını açıklamıştı.

Sudan aleyhindeki "ulusal olağanüstü hal" ilk olarak 3 Kasım 1997'de eski ABD Başkanı Bill Clinton'un talimatıyla çıkarılmış ve zaman içinde uzatılarak bugünlere gelinmişti.

Söz konusu açıklamanın ABD Başkanı Donald Trump'ın, Sudan aleyhindeki "ulusal olağanüstü hali" uzatan bir yürütme emri çıkarmasından bir hafta sonra gelmesi ise dikkati çekti.

HARTUM (AA) - ADİL ABDURRAHİM - ABD'nin, terörizmle mücadelede işbirliğini güçlendirmesi ve insan hakları konusunda iyileştirmeler dahil olmak üzere "daha fazla reform" yapması şartıyla Sudan'ı terörü destekleyen ülkeler listesinden (kara liste) çıkarabileceğini açıklaması ülkede iyimser bir hava oluşturdu.

Sudanlı yetkililerden gelen açıklamalar Hartum yönetiminin söz konusu listeden çıkma noktasında istekli olduğunu gösteriyor. Bu durumun Sudan'ı, ABD yönetimini rahatsız eden meselelerle ilgili olarak diyaloğa açık hale getirdiği görülüyor.

İki ülke arasındaki diyaloğun ilk aşamasından sonra Trump yönetimi, 6 Ekim 2017'de "1997'den bu yana Sudan'a uygulanan ticari yaptırımları kaldırma" kararı almış ancak Hartum'u terörü destekleyen ülkeler listesinden çıkarmamıştı.

Sudan Dışişleri Bakanlığından geçen perşembe günü yapılan yazılı açıklamada, "ABD ile stratejik diyaloğun ikinci aşamasının başladığı" duyuruldu.

Asıl hedefinin peşinden koşmakta ısrarcı davranan Sudan yönetimi, geçen pazartesi günü Dışişleri Bakanı Derdiri Muhammed Ahmed'i iki ülke arasındaki mevcut sorunlarla ilgili görüşmeler yapmak üzere Washington'a gönderdi.

Ahmed'in ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı John Sullivan ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert tarafından yapılan açıklamada, görüşmede "endişe verici" meselelerin ele alındığı belirtildi.

Gözlemcilere göre, Sudan yönetiminin ABD'nin isteklerine yanıt vermesi ve bunları gerçekleştirme konusunda büyük bir işbirliği sergilemesi, pek çok meselenin tartışmaya açılmasına katkı sağladı ve bunun neticesinde de ABD ikinci aşamanın başlamasını kabul etti.

Ancak ABD, terörle mücadelede daha fazla işbirliği bekliyor ve Sudan'ın insan hakları alanındaki sicilinin de iyileştirilmesini istiyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nauert, Hartum yönetiminin ilgili tüm kanuni standartları yerine getirme konusunda aynı kararlılığı göstermesi halinde ABD'nin Sudan'ı terörü destekleyen ülkeler listesinden çıkarmaya hazır olduğunu söyledi.

Nauert ayrıca terörle mücadele ve insan hakları konusundaki işbirliğinin yanı sıra ABD'nin Sudan'dan "din ve basın alanında özgürlüklerin genişletilmesi, insani yardımların artırılması, iç savaşların durdurulması, barış sürecinin ilerlemesi için daha elverişli bir ortam yaratılması ve Kuzey Kore ile ilgili Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarına bağlı kalması" gibi konularda ilerleme kaydetmesini istediğini vurguladı.