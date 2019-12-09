Sudan, Kenya ve Tanzanyalı terör kurbanlarına tazminat ödeyecek

Sudan, 1998’de Nairobi ve Darusselam’daki ABD büyükelçiliklerine düzenlenen bombalı saldırıların kurbanlarına tazminat ödeme sözü verdi.

Sudan’ın adının terörü destekleyen devletler listesinden çıkarılması kapsamında ilk resmi ziyaretini gerçekleştirdiği ABD’de The Wall Street Journal gazetesine mülakat veren Başbakan Abdullah Hamduk, ülkesinin birkaç hafta içinde Kenya ve Tanzanyalı ailelere tazminat ödemesine başlayacağını belirtti.

Hartum yönetiminin Washington ile uzun süre istişareler yürüttüğünü, kara listeden çıkmak için gerekli şartların çoğunu yerine getirdiğini kaydeden Hamduk, terör listesinden çıkabilmek için ABD ile terörle mücadelede iş birliği yapılması ve bombalı saldırı davalarının halledilmesi gerektiğini ifade etti.

Sudan Başbakanı, Hartum hükümetinin Nairobi ve Darusselam’daki ABD büyükelçiliklerine düzenlenen bombalı saldırıların kurbanlarına birkaç hafta içinde tazminat ödemeye başlayacağını kaydetti.

Washington ile Hartum arasında, Kenya ve Tanzanya'nın başkentlerinde ABD elçiliklerindeki patlamalar, 2000'de Yemen'de Amerikan silahlı kuvvetlerine ait bir gemiye saldırılardan doğan tazminat konuları çözüm bekliyordu.