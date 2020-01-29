Sudan, Libya'ya gönderilen "paralı askerlere" ilişkin soruşturma başlattı

İSTANBUL (AA) - Sudan, Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) ait bir şirket tarafından kandırılarak Libya’ya gönderildiği ileri sürülen Sudanlıların durumuna ilişkin soruşturma açıldığını duyurdu.

Libya’da gönderilen Sudanlıların ailelerinin başkent Hartum’da geçen haftadan bu yana yaptığı protestolar sonrası, Sudan Dışişleri Bakanlığı harekete geçti.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, başka amaçlar için kontrat imzalayan ancak daha sonra Libya'ya gönderilen bu kişilerin durumuna ilişkin BAE’li yetkililerle çalıştıklarını ifade etti.

Sudan medyasına konuşan ailelerin aktardığına göre, BAE’de çalışmak için sözleşme imzalayan yüzlerce kişi, bu ülkede askeri eğitim aldıktan sonra iradeleri dışında Libya’da gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter’in safında savaşmak için gönderildi.

Aileler, çocuklarının Hafter’e bağlı petrol sahalarını koruduklarını belirtti.

Öte yandan, tepkiler ve protestolar nedeniyle dün 50 Sudanlının Libya’dan ülkesine döndüğü aktarıldı.

İngiliz The Guardian gazetesi, 25 Aralık’taki haberinde yüzlerce Sudanlı paralı askerin, Libya'da darbeci lider Hafter'in uluslararası tanınırlığa sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne karşı yürüttüğü savaşa katıldığını iddia etmişti.

Haberde, Libya'nın güneyinde konuşlanan söz konusu güçlerin komutanlarından birinin "Pek çok genç geliyor. Bu kadar büyük sayıda milisi kabul edebilecek kapasitemiz yok. Halihazırda Libya'da en az 3 bin Sudanlı milis var." dediği kaydedilmişti.

