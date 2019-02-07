HABER

"Sudan medyası gösteriler için finanse ediliyor"

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.02.2019 23:11 | Son Güncelleme

Sudan Devlet Başkanı Ömer el-Beşir: "Protestoları destekleyen medya, düşman taraflarca büyük meblağlarla finanse ediliyor”

Sudan Devlet Başkanı Ömer el-Beşir, hayat pahalılığının protesto edildiği gösterileri organize edenlerin bilinmediğini, destek veren medya organlarının da büyük meblağlarla finanse edildiğini söyledi.

Devlet Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Ulusal Diyalog Yüksek Komitesi, Beşir başkanlığında toplantı düzenledi.

Beşir burada yaptığı konuşmada, "Gösterileri destekleyen medya organları, düşman taraflarca büyük meblağlarla finanse ediliyor." dedi. Devlet Başkanı Beşir, söz konusu açıklamasında herhangi bir detay vermedi.

Sudan Devlet Başkanı ayrıca, gösterileri organize edenlerin kendilerine ulaşılabilecek gerçek kişiler olmadığını savundu.

Ulusal Diyalog Komitesi, Sudan Devlet Başkanı Beşir’in 2014’te başlattığı ancak büyük muhalefet partileriyle silahlı grupların boykot ettiği bir girişim.

- İç ve dış mihrakların suçlanması

Sudan hükümeti gösterilerden önce İsrail'i sorumlu tuttu ardından Abdulvahid Muhammed Nur liderliğindeki Sudan Kurtuluş Hareketi'ni hükümet binaları ile iktidar partisinin şubelerini sabote etmekle suçladı. Uzmanların pek çoğu, bunun hükümetin gösterilerle başa çıkma konusunda yaşadığı çelişkiyi gösterdiğini düşünüyor.

Güvenlik ve İstihbarat Şefi Salah Guş, 21 Aralık'ta Mossad'ı, Sudan'da kaos ortamı oluşturmak için İsrail'de bulunan Abdulvahid Nur hareketinden milisleri askere almakla suçladı.

Söz konusu bu suçlamalar, göstericiler üzerinde istenilenin aksine bir etki oluşturdu.

Mossad ve isyancı hareketlerden sonra hükümet itham pusulasını solcu partilere, komünistlere ve özellikle de Baasçılara çevirdi.

Sudan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Faysal Hasan İbrahim, söz konusu siyasi güçleri, ülkenin istikrarını bozmaya çalışmakla suçladı. Yakın bir zamana kadar göstericileri suçlayan hükümetin söyleminde ve açıklamalarındaki bu değişim de içerisinde bir nevi çelişki barındırıyordu.

PARTNER Okulda dönem ödevi istediler, nükleer bomba yaptı Okulda dönem ödevi istediler, nükleer bomba yaptı
İstanbul'da korkutan olay! 21 kişi zehirlendi!İstanbul'da korkutan olay! 21 kişi zehirlendi!
Yeni görüntüler ortaya çıktı! Şule Çet'in ölümünden 18 dakika sonra...Yeni görüntüler ortaya çıktı! Şule Çet'in ölümünden 18 dakika sonra...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
protestolar Sudan

En Çok Okunan Haberler

Transparanındaki göğüs ucu detayı dikkat çekti

Transparanındaki göğüs ucu detayı dikkat çekti

Atalay Filiz hakkında yeni gelişme: Cezai ehliyeti tam çıktı!

Atalay Filiz hakkında yeni gelişme: Cezai ehliyeti tam çıktı!

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Kartal'da çöken binadaki acı bilançoyu açıkladı!

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Kartal'da çöken binadaki acı bilançoyu açıkladı!

CHP'de istifa depremi! Genel Sekreter bıraktı

CHP'de istifa depremi! Genel Sekreter bıraktı

Efsane kulüp şokta! Alt lige düşürüldü

Efsane kulüp şokta! Alt lige düşürüldü

Belediye Başkanı istifa etti! Sözleri şoke etti

Belediye Başkanı istifa etti! Sözleri şoke etti

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Meteoroloji'den yeni uyarı! Okullar tatil edildi, alarma geçildi

Meteoroloji'den yeni uyarı! Okullar tatil edildi, alarma geçildi

Sevgiliniz için en özel hediyeler Trendyol’da sizleri bekliyor.

Sevgiliniz için en özel hediyeler Trendyol’da sizleri bekliyor.

ALS, SMA, MS ve DMD hastalarına müjde!

ALS, SMA, MS ve DMD hastalarına müjde!

Antalya'da okullara hortum ve fırtına tatili

Antalya'da okullara hortum ve fırtına tatili

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bağcılar'da elektrik panosu patladı: 21 kişi zehirlendi

İstanbul'da korkutan olay! 21 kişi zehirlendi!

Yeni görüntüler ortaya çıktı! Şule Çet'in ölümünden 18 dakika sonra...

Yeni görüntüler ortaya çıktı! Şule Çet'in ölümünden 18 dakika sonra...

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Kartal'da çöken binadaki acı bilançoyu açıkladı! Ölü sayısı arttı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Kartal'da çöken binadaki acı bilançoyu açıkladı!

İstanbul Küçükçekmece'de tüp bayiinde patlama!

İstanbul'da korkutan patlama!

Sadece 60 saniyeniz var! Gizli nesneyi bulabilir misiniz?

Sadece 60 saniyeniz var! Gizli nesneyi bulabilir misiniz?

Atalay Filiz hakkında yeni gelişme: Cezai ehliyeti tam çıktı!

Atalay Filiz hakkında yeni gelişme: Cezai ehliyeti tam çıktı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.