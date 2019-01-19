Sudan Merkezi Eczacılar Komitesi başkentte greve başladı

HARTUM (AA) - Sudan Merkezi Eczacılar Komitesi, başkent Hartum'daki bazı askeri ve polis hastanelerinde grev başlattıklarını duyurdu.

Komitenin sosyal paylaşım sitesi Facebook hesabından yapılan yazılı açıklamada, grevin başkent Hartum'da orduya ait Es-Silah et-Tıbbi Hastanesi ile İçişlerine bağlı El-Emel ve Eş-Şırta hastanelerini kapsadığı belirtildi. Grevin süresine ilişkin bilgi verilmeyen açıklamada, "Eczacıların hal dili, 'Kardeşlerimiz kurşunlarla öldürülürken askerleriniz tedavi edilmeyecek' diyor." ifadesine yer verildi.

Merkezi Eczacılar Komitesinin grev kararına ne kadar uyulduğu ve kararın hastanelerin işleyişini ne kadar etkilediği henüz bilinmiyor. Hükümetten de konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

Bu arada Demokratik Avukatlar İttifakı da ülke genelindeki tüm avukatların pazartesi ve salı günleri greve gideceğini duyurdu. İttifaktan yapılan yazılı açıklamada, tüm yargı organı çalışanları ve Adalet Bakanlığına greve destek vermeleri çağrısında bulunuldu.

- Eğitim çalışanlarına "Grev çağrılarına uymayın" uyarısı