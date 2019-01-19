Sudan Merkezi Eczacılar Komitesi başkentte greve başladı

HARTUM (AA) - Sudan Merkezi Eczacılar Komitesi, başkent Hartum'daki bazı askeri ve polis hastanelerinde grev başlattıklarını duyurdu.
Komitenin sosyal paylaşım sitesi Facebook hesabından yapılan yazılı açıklamada, grevin başkent Hartum'da orduya ait Es-Silah et-Tıbbi Hastanesi ile İçişlerine bağlı El-Emel ve Eş-Şırta hastanelerini kapsadığı belirtildi. Grevin süresine ilişkin bilgi verilmeyen açıklamada, "Eczacıların hal dili, 'Kardeşlerimiz kurşunlarla öldürülürken askerleriniz tedavi edilmeyecek' diyor." ifadesine yer verildi.
Merkezi Eczacılar Komitesinin grev kararına ne kadar uyulduğu ve kararın hastanelerin işleyişini ne kadar etkilediği henüz bilinmiyor. Hükümetten de konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.
Bu arada Demokratik Avukatlar İttifakı da ülke genelindeki tüm avukatların pazartesi ve salı günleri greve gideceğini duyurdu. İttifaktan yapılan yazılı açıklamada, tüm yargı organı çalışanları ve Adalet Bakanlığına greve destek vermeleri çağrısında bulunuldu.
- Eğitim çalışanlarına "Grev çağrılarına uymayın" uyarısı
Öte yandan, başkent Hartum'daki Eğitim Çalışanları Sendikası, yarın greve gidilmesi çağrılarına uyulmaması uyarısında bulundu.
Sendikadan yapılan yazılı açıklamada, hiçbir tarafın haksız yere grev ilan etmemesi gerektiği ifade edilerek başkentteki öğretmenlerin grev yapması yönündeki çağrıların başarısız kalacağı aktarıldı.
Öğretmenler Komitesi, perşembe günü yaptığı açıklamada, başkent Hartum'da yarından itibaren bir hafta greve gidilmesi çağrısında bulunmuştu.
Sudan Merkezi Doktorlar Heyeti, perşembe günü yaptığı açıklamada, başkent Hartum'da rejim karşıtı gösterilere yapılan müdahalede Muhammed Ubeyd isimli bir çocuk ile bir doktorun hayatını kaybettiğini, 5 kişinin gerçek, 3 kişinin ise plastik mermiyle yaralandığını öne sürmüştü.
Sudan Merkezi Eczacılar Komitesi, Hartum'da perşembe günü düzenlenen gösterilere yapılan müdahalede bir doktorun ölmesi üzerine dün ülke genelindeki hastanelerde (durumu kritik olan hastalar hariç) grev ilan etmişti.
- Ülkede 19 Aralık'ta gösteriler başlamıştı
Sudan'da hükümetin ekmek fiyatlarına zam yapmasının ardından 19 Aralık'ta Nil kıyısındaki Atbera ve Port Sudan kentlerinde gösteriler başlamış ancak kısa sürede birçok eyalette rejim karşıtlığına dönüşmüştü.
Sudan Başsavcısı ve Olayları İnceleme Yüksek Komisyonu Başkanı Amir Muhammed İbrahim, Hartum'da 12 Ocak'ta düzenlediği basın toplantısında, ilk günden bu yana gösterilerde 24 kişinin hayatını kaybettiğini belirtmişti.
Olaylarda 131 kişinin yaralandığını ifade eden İbrahim, ölüm vakaları hakkındaki soruşturmaların devam ettiğini aktarmıştı. Ancak muhalifler bu sayının çok daha fazla olduğunu savunuyor.
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