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Sudan muhalefeti, askeri konseye geçiş süreciyle ilgili önerilerini iletti

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.04.2019 02:52 | Son Güncelleme

Sudan'ın öne çıkan bağımsız muhalefet hareketi Sudan Meslek Odaları Birliği, Askeri Geçiş Konseyine, yönetimin askeri temsille birlikte sivil idareye teslimi, meclis kurulması ve bakanlar kurulu oluşturulması gibi öneriler sundu

Sudan'da gösterileri organize eden muhalif oluşum Sudan Meslek Odaları Birliği (SPA), Askeri Geçiş Konseyine, geçiş süreciyle ilgili öneriler sundu.

SPA yöneticilerinden Medeni Abbas Medeni, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Yönetimin sivil geçiş hükümetine teslimiyle ilgili talebimizi vurguluyoruz." dedi.

Ülkedeki muhalefet güçlerinin ortak çatısı "Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri" tarafından konseye sunulan egemenlik, yasama ve yürütmeyle ilgili önerilere işaret eden Medeni, kendilerinin de konseye, yönetimin askeri temsille birlikte egemen, sivil idareye teslimi, milli meclis kurulması ve bakanlar kurulu oluşturulması gibi öneriler sunduğunu söyledi.

Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri; Sudan Meslek Grupları Birliği, Nida Sudan İttifakı, Ulusal Birlik Güçleri, Muhalif Toplanma Koalisyonu ve bazı siyasi partilerden oluşuyor.

Sudan resmi haber ajansına göre, Askeri Geçiş Konseyi, başkent Hartum'daki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda Abdulfettah el-Burhan başkanlığında ilk toplantısını gerçekleştirdi.

Toplantıda, siyasi, ekonomik ve güvenlik konuları ele alındı.

Sudan'da 19 Aralık’ta ekonomik kriz sebebiyle başlayan gösterilerin, hızla başkent Hartum ve ülke genelinde rejim karşıtlığına dönüşmesi ve başkentteki ordu karargahı önünde yoğun katılımlı gösterilerin ardından ordunun 11 Nisan Perşembe günü yönetime el koyduğunu açıklamasıyla 30 yıllık Ömer el-Beşir dönemi sona erdi.

Sudan Savunma Bakanı Avad bin Avf, 11 Nisan'da devlet televizyonunda Yüksek Güvenlik Konseyi Başkanı sıfatıyla yaptığı konuşmada, ordunun ülke yönetimine el koyduğunu, iki yıllık geçiş döneminin başladığını ve Ömer el-Beşir'in tutuklandığını duyurmuştu. Ancak bin Avf, Sudan'da Askeri Geçiş Konseyi Başkanı sıfatıyla yemin etmesinin üzerinden 24 saat geçmeden görevini bıraktığını ve yerine Abdulfettah el-Burhan'ı seçtiğini açıklamıştı.

Beşir'in dün, ev hapsinde tutulduğu ordu karargahı yakınındaki resmi konutundan başkent Hartum'daki Kuber Merkezi Hapishanesi'ne nakledildiği bildirilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
askeri geçiş konseyi muhalifler Sudan

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