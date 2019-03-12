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Sudan muhalefeti Paris'te toplanıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.03.2019 11:34 | Son Güncelleme

ABD merkezli insan hakları kuruluşu Uluslararası Kamu Hukuku ve Politika Grubu, Sudan muhalefetini, siyasi ve ekonomik sorunların çözümüne ilişkin yol haritasını görüşmek üzere Fransa'nın başkenti Paris'e davet etti - Nida Sudan İttifakının da aralarında bulunduğu bazı siyasi oluşumlar toplantılara katılmayı kabul ederken gösterilerin organizatörü Sudan Meslek Odaları Birliği Paris'e gitmeyeceğini açıkladı

Sudan muhalefeti, ülkedeki siyasi ve ekonomik sorunların çözümüne ilişkin yol haritasını görüşmek üzere 20 Mart'ta Fransa'nın başkenti Paris'te toplanacak.

AA muhabirine konuşan muhalif kaynaklar, ABD merkezli insan hakları kuruluşu Uluslararası Kamu Hukuku ve Politika Grubunun (PILPG) Paris'te planlanan toplantılara katılmaları için bazı Sudanlı muhalifleri davet ettiğini söyledi.

Kaynaklar, Nida Sudan İttifakının da aralarında bulunduğu siyasi oluşumların toplantılara katılmayı kabul ettiğini belirtti.

- Sudan Meslek Odaları Birliği toplantılara katılmayacak

Protestoları sosyal medyadan organize eden bağımsız sivil toplum kuruluşu Sudan Meslek Odaları Birliği (SPA) toplantılara katılmayacağını duyurdu. SPA'dan yapılan yazılı açıklamada, "Birlik toplantılara katılmayı kabul etmedi ancak rejimin devrilmesi fikrine bağlığını koruyor." ifadesine yer verildi.

Kaynaklar ayrıca eski Başbakan ve Milli Ümmet Partisi (MÜP) Genel Başkanı Sadık el-Mehdi'nin lideri olduğu Nida Sudan İttifakının genel toplantı öncesi başka görüşmeler de gerçekleştireceğini bildirdi. İttifak, Mehdi'nin 19 Aralık'ta Sudan'a dönmesinin ardından ilk kez yurt dışında bir toplantıya katılacak.

Nida Sudan İttifakı, MÜP'nin yanı sıra Cibril İbrahim başkanlığındaki Adalet ve Eşitlik Hareketi, Arko Minavi başkanlığındaki Sudan Kurtuluş Hareketi ve Malik Akar liderliğindeki Sudan Halk Kurtuluş Hareketi-Kuzey örgütünü (SPLM-N) bünyesinde bulunduruyor.

Sudan'da hayat pahalılığı, yakıt ve nakit sıkıntısı ile parlamentonun Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'in yeniden adaylığı için anayasayı değiştirmesine tepki olarak 19 Aralık'tan bu yana rejim karşıtı gösteriler düzenleniyor.

Beşir, 22 Şubat'taki ulusa sesleniş konuşmasında, uzlaşı hükümetiyle 18 eyaletteki yerel hükümetleri feshetmiş ve ülke genelinde bir yıl süreyle OHAL ilan edildiğini açıklamıştı. Sudan meclisi, 11 Mart'ta oy çokluğuyla aldığı kararla OHAL süresini 6 aya düşürmüştü.

OHAL'den 3 gün sonra çıkarılan kararnamelerle de izinsiz gösteri, yürüyüş, grevler yasaklanmış, güvenlik güçlerine, gerekli hallerde istedikleri bina ve kişileri arama, yargılama tamamlanana dek yasa dışı olduğu tespit edilen para ve eşyaya el koyma yetkisi tanınmıştı. Ayrıca başkent dahil tüm eyaletlerde OHAL savcılıkları kurulmuş, kamu güvenliğinin sağlanması ve cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin uygulanmasını sağlamak amacıyla OHAL mahkemeleri açılmıştı.

Gösteriler OHAL sonrasında da sürerken, protestolarda şu ana kadar hükümete göre 32, Uluslararası Af Örgütünün 11 Şubat'taki raporuna göre 51 kişi hayatını kaybetti.

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Anahtar Kelimeler:
muhalefet Paris toplantıları Sudan

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