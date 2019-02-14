Sudan muhalefeti rejimin devrilmesi talebinde ısrarcı

Sudan'da muhalif siyasi partiler ve sivil toplum örgütleri, "Özgürlük ve Değişim Bildirgesi" ilkeleri ve rejimin düşmesine bağlılıkları konusunda anlaştıklarını açıkladı.

Özgürlük ve Değişim Bildirgesi'nin Sudan Meslek Grupları Birliği, Nida Sudan İttifakı, Ulusal Birlik Güçleri ve Muhalif Toplanma Koalisyonu ve bazı siyasi partilerden oluşan tarafları, başkent Hartum'un Umdurman kentindeki muhalif Milli Ümmet Partisi merkezinde ilk kez bir araya geldi.

Muhalif oluşumdan yapılan ortak açıklamada, deklarasyonun devrimi desteklemek ve halkın katılımını güçlendirmek için bir sonraki aşamayı belirlemede herkesin katılımına ve geliştirilmeye açık olduğu belirtildi.

Bu ilkelerin dayandığı esasların değişim için geniş bir katılımı ve demokratik bir alternatifi kapsadığı, bunun da rejimi yıkmak, barış, özgürlük ve adalet devleti inşa etmek için çalışmakla olacağı ifade edildi.

- "Kan dökülmemesi için iktidar derhal görevi bırakmalı"

Muhalif oluşum, Sudanlıların kanının dökülmemesi için Ömer el-Beşir liderliğindeki iktidarı derhal görevi bırakmaya çağırdı.