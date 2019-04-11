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Sudan ordusu Ömer el-Beşir'in kardeşlerinin evlerini kuşattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.04.2019 13:25 | Son Güncelleme

Sudan ordusu Ömer el-Beşir'in kardeşlerinin evlerini kuşattı

Sudan ordusunun, Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'in Hartum Bahri kentinde bulunan kardeşlerinin evlerini kuşattığı bildirildi.

AA muhabirinin görgü tanıklarından aldığı bilgiye göre, Sudan ordusuna bağlı zırhlı araçların el-Beşir'in kardeşlerinin başkent Hartum'un kuzeyindeki Hartum Bahri kentinde bulunan evlerini kuşattığı ifade edildi.

Evleri kuşatılanlar arasında muhaliflerce "ülkedeki yolsuzluğun başı" olarak nitelendirilen Abdullah el-Beşir'in de yer aldığı kaydedildi.

Sudan ordusunun bu sabah devlet televizyonu ve radyosunu kuşatmasının ardından başkent Hartum'daki havalimanında uçuşlar durduruldu.

Ordunun son olarak Sudan Ulusal Haber Ajansını (SUNA) da kuşattığı aktarılırken, sokaklarda asker ve ordu bünyesindeki Hızlı Destek Kuvvetleri mensuplarının konuşlandığı görülüyor.

Yerel kaynaklar, askerlerin iktidardaki Ulusal Kongre Partisi liderlerini gözaltına almaya başladığını belirtiyor.

Devlet televizyonu ve radyosunda sabahın erken saatlerinden itibaren ulusal marşlar ve şarkılar yayınlanırken, alt yazıda ordunun kısa süre içinde önemli bir açıklama yapacağı ifadesi yer almıştı.

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Beşir Sudan

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