HABER

Sudan petrol rafinerisi inşası için Rus şirketleriyle anlaştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.12.2018 23:01 | Son Güncelleme

Sudan petrol rafinerisi inşası için Rus şirketleriyle anlaştı

Sudan, ülkenin doğusunda yeni bir petrol rafinerisi inşası için Rus şirketler ile anlaşma imzaladığını duyurdu.

Sudan Petrol, Gaz ve Maden Bakanı Ezheri Abdulkadir, yaptığı yazılı açıklamada, ülkesinin Rus şirketler ile Port Sudan kentinde günde yaklaşık 220 bin varil kapasiteli bir petrol rafinerisi inşası için anlaşma imzaladığını belirtti.

Açıklamada, anlaşma yapılan Rus şirketlerinin isimleri ve söz konusu rafineri inşasının maliyeti ve ne zaman başlayacağına ilişkin bilgi verilmedi.

PARTNERTürkiye'nin en güzel 10 kadınıTürkiye'nin en güzel 10 kadını
"Türkiye'ye ve Dünyaya Değer Katanlar Ödülleri Töreni""Türkiye'ye ve Dünyaya Değer Katanlar Ödülleri Töreni"
Lokasyon Bazlı Servislere Yönelik Öne ÇıkanlarLokasyon Bazlı Servislere Yönelik Öne Çıkanlar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
anlaşma petrol rafinerisi Rusya Sudan

En Çok Okunan Haberler

Dünya diken üstünde! ABD'ye çok sert tepki: Tehdit etti

Dünya diken üstünde! ABD'ye çok sert tepki: Tehdit etti

TÜİK'in asgari ücret önerisi belli oldu

TÜİK'in asgari ücret önerisi belli oldu

3 kadınla fuhuş yaparken basılmışlardı! 14 erkeğin hayatı karardı

3 kadınla fuhuş yaparken basılmışlardı! 14 erkeğin hayatı karardı

Köprü cezalarıyla ilgili TBMM Başkanı Yıldırım'dan önemli açıklamalar

Köprü cezalarıyla ilgili TBMM Başkanı Yıldırım'dan önemli açıklamalar

İşte Benim Stilim'in diskalifiye olan yarışmacısı pilot oldu! Son hali inanılmaz

İşte Benim Stilim'in diskalifiye olan yarışmacısı pilot oldu! Son hali inanılmaz

14 yaşındaki erkek öğrencisini istismar eden öğretmen kendini savundu

14 yaşındaki erkek öğrencisini istismar eden öğretmen kendini savundu

İlginizi Çekebilir

3 adımda kolay çeyiz alışverişi nasıl yapılır?

3 adımda kolay çeyiz alışverişi nasıl yapılır?

Jeoloji Mühendisleri Odası’ndan uyarı: Gerilim artıyor, deprem takvimi doldu

Jeoloji Mühendisleri Odası’ndan uyarı: Gerilim artıyor, deprem takvimi doldu

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

15 Temmuz gecesi darbecileri bir tek er alt etti!

15 Temmuz gecesi darbecileri bir tek er alt etti!

MHP'de deprem! Hepsi istifa etti

MHP'de deprem! Hepsi istifa etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Adana'da uçak seferlerine 'sis' engeli

Adana'da uçak seferleri iptal edildi!

Süper Loto sonuçları açıklandı! MPİ 20 Aralık Süper Loto çekiliş sonuçları sorgula

Merakla beklenen sonuçlar açıklandı

Lokasyon Bazlı Servislere Yönelik Öne Çıkanlar

Lokasyon Bazlı Servislere Yönelik Öne Çıkanlar

Perakendenin Geleceği - Alışveriş deneyimimizi değiştiren trendler

Perakendenin Geleceği - Alışveriş deneyimimizi değiştiren trendler

Inovasyon Tiyatrosu

Inovasyon Tiyatrosu

Şirketlerin dijital dönüşüm yolculuklarında karşılaştığı problemler

Şirketlerin dijital dönüşüm yolculuklarında karşılaştığı problemler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.