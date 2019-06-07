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Sudan Sağlık Bakanlığı: “Olaylarda 61 kişi hayatını kaybetti”

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.06.2019 03:04 | Son Güncelleme

Sudan Sağlık Bakanlığı: “Olaylarda 61 kişi hayatını kaybetti”

HARTUM (AA) - Sudan Sağlık Bakanlığı, güvenlik güçlerinin, pazartesi günü başkentte göstericilere müdahalesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 61 olduğunu açıkladı.

Bakanlığın resmi haber ajansı SUNA’da yer alan açıklamasında, ordu karargahı önündeki göstericilere yapılan müdahalede ilk gün 13 kişinin yaşamını yitirdiği, diğerlerinin sonraki günlerde öldüğü belirtildi.

Açıklamada, “Olayların ilk gününden bu yana hastanelere ulaştırılan ceset sayısı 61’e ulaştı. Ayrıca protestolarla ilgisi olmayan; trafik kazası, Nil Nehri’nde boğulma ve cinayet gibi 22 vaka nedeniyle getirilen cesetler var.” ifadesine yer verildi.

Sudan Sağlık Bakanı Vekili Süleyman Abdülcabbar, olayların başlamasından bu yana dün SUNA’ya yaptığı ilk resmi açıklamada, sosyal medyada muhalif kaynaklara dayandırılan ve ölü sayısının 100’ü aştığına yönelik haberleri yalanlayarak “Orduya bağlı ortak kuvvetlerin Kolombiya bölgesi ve sonrasındaki operasyonlarında ölenlerin sayısı 46’yı aşmadı.” ifadelerini kullanmıştı.

- Muhalif Doktorlar Komitesi: “Ölü sayısı 113’e yükseldi”

Sudan Doktorlar Komitesinin Facebook hesabından yapılan açıklamada ise olaylarda hayatını kaybedenlerin sayısının 113’e ulaştığı aktarıldı.

Açıklamada, “İnternet kesintileri ve doktorlara uygulanan baskılar nedeniyle çarşambadan bu yana hayatını kaybedenlerin bilgisine yeni ulaştık. Cancavit milisleri ve Askeri Geçiş Konseyi’nin kurşunlarıyla dördü Port Sudan biri Hartum’da olmak üzere beş kişinin daha vefatıyla şehit sayısı 113’e yükseldi." ifadelerine yer verildi.

Komiteden çarşamba günü yapılan açıklamada, ölü sayısının 100’ü geçtiği, bunun yanı sıra askerlerce Nil Nehri’ne atılan, ardından çıkarılıp bilinmeyen bir yere götürülen yaklaşık 40 ceset bulunduğu iddia edilmişti.

- Sudan’daki olaylar

Sudan güvenlik güçleri, pazartesi sabahı, başkent Hartum’daki ordu karargahı önünde 6 Nisan’dan bu yana sivil yönetime geçilmesi talebiyle demokrasi nöbeti tutan muhalif göstericileri gerçek mermi ve göz yaşartıcı gaz kullanarak dağıtmıştı.

Ülkede 19 Aralık 2018’de ekonomik kriz nedeniyle başlayan gösterilerin hızla rejim karşıtı eylemlere dönüşmesinin ardından ordu, 11 Nisan’da yönetime el koyduğunu açıklamış ve 30 yıllık Ömer el-Beşir dönemi sona ermişti.

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