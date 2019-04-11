Sudan Savunma Bakan\u0131, "Anayasa ask\u0131ya al\u0131nd\u0131, kanunlar yeniden yap\u0131lacak. 2 y\u0131l boyunca \u00fclkeyi Askeri Konsey y\u00f6netecek" dedi. Canl\u0131 yay\u0131nda h\u0131\u00e7k\u0131r\u0131klara bo\u011fuldu! 'Her g\u00fcn soyunurdum, para kar\u015f\u0131l\u0131\u011f\u0131...'Trafik kazas\u0131nda \u00f6len doktor, g\u00f6rev yapt\u0131\u011f\u0131 Erci\u015f'te an\u0131ld\u0131\u2018\u00d6\u011fretmene De\u011fer Hayata De\u011fer Sempozyumu\u2019 ba\u015flad\u0131
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