Sudan Savunma Bakan\u0131 Avad bin Avf, "H\u00fck\u00fcmetle anla\u015fma yollar\u0131n\u0131 \u00e7ok denedik, yapamad\u0131k. Daha sonra halk\u0131n da iste\u011fi ve \u00e7o\u011funlu\u011fu ile m\u00fcdahale ettik" dedi.PARTNERKara delik ilk kez yay\u0131nland\u0131, sosyal medya \u00e7alkaland\u0131! \u00c7ok g\u00fcleceksinizTrafik kazas\u0131nda \u00f6len doktor, g\u00f6rev yapt\u0131\u011f\u0131 Erci\u015f'te an\u0131ld\u0131\u2018\u00d6\u011fretmene De\u011fer Hayata De\u011fer Sempozyumu\u2019 ba\u015flad\u0131
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