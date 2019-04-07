HARTUM (AA) - Sudan'da Ulusal Savunma ve Güvenlik Konseyinden, eylemcilerin toplumun bir kesimini temsil ettiği ve onların taleplerine kulak verilmesi gerektiği bildirildi.

Başkent Hartum'da ulusal ordunun merkez yerleşkesi önündeki eylem ikinci gününde devam ederken, Sudan resmi haber ajansının haberine göre, Sudan Ulusal Savunma ve Güvenlik Konseyi, Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir başkanlığında toplandı.

Toplantının ardından Konseyden yapılan açıklamada, "Eylemciler toplumun bir kesimini temsil ediyor ve onların taleplerine kulak verilmesi gerekir." ifadesi kullanıldı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, ulusal ordunun merkez yerleşkesi önündeki barikatlara ve eylemcilerin toplandığı yerin girişleri kapatılmış olmasına rağmen kalabalık giderek artıyor.

Bunun yanı sıra bazı caddelerin kapatılması nedeniyle kentte yoğun trafik görülürken Hartum'un merkezindeki çok sayıda dükkan kepenk indirdi.

Muhalif Sudan Merkezi Doktorlar Komitesi, mermiyle yaralanan üç protestocunun yaşamını yitirdiğini ve böylece dünkü gösterilerde ölen eylemci sayısının beşe yükseldiğini bildirmişti.