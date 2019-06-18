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Sudan siyasi partilerinden Mursi'nin vefatına ilişkin taziye

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.06.2019 02:15 | Son Güncelleme

Sudan siyasi partilerinden Mursi'nin vefatına ilişkin taziye

HARTUM (AA) - Sudan’da Halk Kongresi Partisi ve Şimdi Reform Hareketi, Mısır’ın demokratik yollarla seçilmiş ilk cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’nin vefatı sebebiyle taziye mesajı yayımladı.

Halk Kongresi Partisi’nden yapılan yazılı açıklamada, “Askeri darbeyle görevinden alınması sonrası en temel insan haklarından mahrum bırakılarak yıllarca hapis yatan, demokratik yollarla seçilmiş, meşru Cumhurbaşkanı Muhammed el-Mursi’nin vefatı nedeniyle İslam ümmeti ve Mısır halkına başsağlığı diliyoruz.” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, yarın Sudan’daki tüm camilerde gıyabi cenaze namazı kılınması çağrısı yapıldı.

Reform Hareketi’nden yapılan yazılı açıklamada da darbeyle görevinden uzaklaştırılan Mursi’nin Mısır tarihinin seçimlerle başa gelmiş ilk Cumhurbaşkanı olduğu hatırlatılarak, merhum lidere Allah’tan rahmet ailesi ve yakınlarına taziye dilekleri iletildi.

Hareket ayrıca Mursi’nin vefatıyla ilgili soruşturma açılması çağrısında bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Mursi Sudan taziye

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