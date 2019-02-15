"Sudan terörü destekleyen ülkeler listesinden çıkarılmalı"

Orhan Erdem, küresel aktörlerin, "hem Ortadoğu'da hem Afrika'da, Türkiye gibi milli devletleri hedef aldığını" vurgulayarak, "Sudan'ın uluslararası ilişkilerde bölge gerçeklerine göre hareket ettiğini gördük. Sudan, bölgenin istikrarı için çabalarını sürdürmüştür." değerlendirmesinde bulundu.

Erdem, terörizm, radikalizm ve organize suçlarla mücadele konusunda uluslararası kamuoyuyla iş birliği yapan ve Afrika coğrafyasının kalbinde yer alan Sudan'ın, bölgesinde önemli bir ülke olarak kabul edildiğini dile getirdi.

Stratejik Düşünce Enstitüsü'nce (SDE) düzenlenen "Uluslararası Sistemin Kıskacında Sudan" başlıklı panelde konuşan Erdem, "Sudan'a uygulanan ekonomik ve ticari ambargoların kaldırılmasını memnuniyetle karşılıyor ama geç kalınmış bir adım olduğunu düşünüyoruz. Sudan'a uygulanan silah ambargosunun kaldırılmasını istiyoruz ve Sudan'ın terörü destekleyen ülkeler listesinden çıkarılması gerektiğini düşünüyoruz." ifadesini kullandı.

Sudan'ın Ankara Büyükelçisi Yusuf Kordofani de ülkesinin, Türkiye ile tarihi, kültürel ve ailevi bağlarının olduğunu söyledi.

Türkiye'nin hem bölgede hem de Sudan'da önemli işlere imza attığını dile getiren Kordofani, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Her şeyden önce Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Maarif Vakfı ve Yunus Emre Enstitüsü başta olmak üzere bütün Türk kurumlarına bize vermiş oldukları destekten dolayı teşekkür ediyoruz. Sudan'da bütün Türk okulları, Maarif Vakfı bünyesinde hizmet veriyor. Türkçe, ülkemizde Arapçadan sonra neredeyse ikinci bir dil haline geldi."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2017 yılında Sudan'a yaptığı ziyarete de değinen Kordofani, "Erdoğan'ın Sudan ziyareti bölgede büyük bir atılım meydana getirdi. Hali hazırda Sudan ile Türkiye arasında yaklaşık 50 anlaşma imzalanmış durumda. İki ülke arasındaki ekonomik ilişkiler tarım sektörü alanında yoğunlaşmıştır ve bunun yanı sıra enerji alanında da iş birliğimiz devam ediyor." diye konuştu.

Panel, açılış konuşmalarının ardından, Sudan Yerel Yönetim Bakanı Hamid Mumtaz ve Sudan Medya, İletişim ve Enformasyon Bakanı Buşara Abdullah'ın da konuşmacı olarak katılacağı oturumlarla devam ediyor.

