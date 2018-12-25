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Sudan ülkedeki diplomatik misyonları bilgilendirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.12.2018 01:57 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan bilgilendirmede tüm ülkede güvenliğin hakim olduğu bildirildi

HARTUM (AA) - Sudan Dışişleri Bakanlığı, ülkedeki gelişmeler hakkında diplomatik misyonları bilgilendirdi.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, bakan yardımcılarının ülkedeki diplomatik temsilcilere bilgilendirmede bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, bilgilendirmede tüm ülkede güvenliğin hakim olduğunun aktarıldığı kaydedildi.

Muhalif lider Sadık el-Mehdi'nin başını çektiği Nida Sudan ve İcma Güçleri ittifakları, Sudanlı meslek erbabı tarafından bir yürüyüş düzenlenmesi çağrısında bulundu. Yürüyüşte Sudan Devlet Başkanı Ömer el-Beşir'in görevden ayrılmasının istenmesi planlanıyor. Bu muhalif ittifaklar ülkede rejimin değiştirilmesi hedefiyle barışçıl her türlü harekete çağrıda bulunuyor.

- Sudan'daki gösteriler

Atbara ve Port Sudan gibi kentlerde geçen çarşamba günü başlayan ve perşembe günü başkent Hartum'a sıçrayan gösterilerde eylemciler, dolar kurunun aşırı yükselmesi nedeniyle ekmek, yakıt, tüp gibi ürünlerde görülen fiyat artışını ve ekonomik krizi protesto ediyor.

Sudan devlet televizyonu, Eğitim Bakanlığının talimatıyla başkent Hartum'da pazar gününden itibaren tüm okullarda eğitime "süresiz" ara verildiğini duyurmuştu.

Yetkililer, eylemlerin başladığı 19 Aralık'tan bu yana yaşanan olaylarda 8 kişinin hayatını kaybettiğini belirtirken, muhalif lider Sadık el-Mehdi ise gösterilerde 22 kişinin yaşamını yitirdiğini açıklamıştı.

Gösteriler nedeniyle Beyaz Nil, Dangola, Gadarif, Kuzey Kordofan ve Atbara kentlerinde olağanüstü hal ilan edilmişti.

Troyka ülkeleri (ABD, Norveç, İngiltere) ve Kanada’dan yapılan ortak açıklamada, ülkedeki gösterilerde Sudan hükümeti tarafından canlı mermi kullanıldığı ve çok sayıda ölüm olduğuna ilişkin güvenilir bilgiler bulunduğuna işaret edilerek, gösterilerde yaşanan şiddet olaylarından dolayı endişe edildiği kaydedilmişti.

Olayların ardından bugün ilk kez açıklama yapan Beşir ise halka ekonomik reformlar vaadinde bulunmuştu.

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