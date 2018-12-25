Sudan ülkedeki diplomatik misyonları bilgilendirdi

HARTUM (AA) - Sudan Dışişleri Bakanlığı, ülkedeki gelişmeler hakkında diplomatik misyonları bilgilendirdi.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, bakan yardımcılarının ülkedeki diplomatik temsilcilere bilgilendirmede bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, bilgilendirmede tüm ülkede güvenliğin hakim olduğunun aktarıldığı kaydedildi.

Muhalif lider Sadık el-Mehdi'nin başını çektiği Nida Sudan ve İcma Güçleri ittifakları, Sudanlı meslek erbabı tarafından bir yürüyüş düzenlenmesi çağrısında bulundu. Yürüyüşte Sudan Devlet Başkanı Ömer el-Beşir'in görevden ayrılmasının istenmesi planlanıyor. Bu muhalif ittifaklar ülkede rejimin değiştirilmesi hedefiyle barışçıl her türlü harekete çağrıda bulunuyor.

- Sudan'daki gösteriler

Atbara ve Port Sudan gibi kentlerde geçen çarşamba günü başlayan ve perşembe günü başkent Hartum'a sıçrayan gösterilerde eylemciler, dolar kurunun aşırı yükselmesi nedeniyle ekmek, yakıt, tüp gibi ürünlerde görülen fiyat artışını ve ekonomik krizi protesto ediyor.

Sudan devlet televizyonu, Eğitim Bakanlığının talimatıyla başkent Hartum'da pazar gününden itibaren tüm okullarda eğitime "süresiz" ara verildiğini duyurmuştu.