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Sudan Ulusal Kongre Partisi: "Kamu malına zarar vermek yasalara aykırı"

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.12.2018 12:49 | Son Güncelleme

Sudan Ulusal Kongre Partisi: "Kamu malına zarar vermek yasalara aykırı"

HARTUM (AA) - Sudan'da iktidardaki Ulusal Kongre Partisi, ülkede özellikle son dönemlerde yaşanan olaylar kapsamında kamu malına zarar verilmesinin yasalara aykırı olduğunu hatırlattı.

Ulusal Kongre Partisi yönetimi, 19 Aralık'tan bu yana birçok kentte düzenlenen gösterilere ilişkin Sudan Devlet Başkanı Ömer el-Beşir'in başkanlığında bir toplantı gerçekleştirdi.

Devlet Başkanı Yardımcısı Faysal Hasan İbrahim, toplantının ardından yaptığı basın açıklamasında, söz konusu toplantıda ülkedeki güvenlik ve politik durumun yanı sıra temel ürünlerin mevcudiyeti konusunda brifing alındığını ifade etti.

İbrahim, "Özellikle ülkede yaşanan son olaylarda kamu mallarının tahribi ve yağmalanması, Sudan yasa ve normların çerçevesi dışındadır." dedi.

Partinin ülkede yaşanan olaylarda bazı sivil ve polislerin hayatını kaybetmesinden duyduğu üzüntüyü aktaran İbrahim, halka bu durumu ülkenin istikrarını sarsmak ve kaynaklarını heder etmek için kullanmak isteyenlere fırsat vermemeleri çağrısında bulundu.

İbrahim ulusal siyasi güçleri de çabaları birleştirmeye, barış, istikrar ve hoşgörüyü güçlendirmeye çağırdı.

Sudan'ın Atbara ve Port Sudan gibi kentlerinde 19 Aralık'ta başlayan ve ertesi gün başkent Hartum'a sıçrayan gösterilerde eylemciler, dolar kurunun aşırı yükselmesi nedeniyle ekmek, yakıt, tüp gibi ürünlerde görülen fiyat artışını ve ekonomik krizi protesto ediyor.

Ülkede ekmek ve yakıt gibi temel tüketim kalemlerindeki aşırı zamlar nedeniyle bir haftadan fazladır süren gösterilerde 19 kişi ölmüş, 400'den fazla kişi yaralanmıştı.

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