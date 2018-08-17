Sudan ve Etiyopya sınıra ortak askeri güç yerleştiriyor

HARTUM (AA) - Sudan ve Etiyopya, aralarındaki sınır bölgesine ortak askeri güç konuşlandırmak için anlaşmaya vardı.

Sudan Genelkurmay Başkanı Kemal Abdulmaruf, Etiyopyalı mevkidaşı Seare Mekonen ile Sudan'ın başkenti Hartum'da bir araya geldi.

Sudan'ın Eş-Şuruk televizyonunun haberine göre Abdulmaruf, ortak askeri gücün, sınır bölgesindeki herhangi bir askeri gerilim ya da anlaşmazlığı ortadan kaldırmak için çalışacağını ifade etti.

Mekonen ile görüşmesinin neticesinde söz konusu anlaşmanın sağlandığını belirten Abdulmaruf, ayrıca üst düzey teknik komitelerin katıldığı askeri toplantılar gerçekleştirdiklerini ve sınır bölgesinde teknik ekip oluşturacaklarını bildirdi.

Abdulmaruf, askeri gücün sınır bölgesinde ne zaman konuşlandırılacağıyla ilgili bilgi vermedi.

Mekonen ise ortak gücün güvenlik tehditleriyle mücadele edeceğini belirterek, iki ülkenin geçmişte de ortak sınırların korunması için iş birliği yaptığını hatırlattı.

Sudan'ın El-Kadarif eyaleti ile Etiyopya'nın Amhara bölgesindeki yetkililer, geçen yıl ekim ayında sınır bölgesinde güvenliğin sağlanması için ortak askeri güç ve yüksek komite oluşturulması konusunda anlaşmıştı.

