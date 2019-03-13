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Sudan ve Etiyopya sınırdaki sorunları çözme konusunda anlaştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.03.2019 00:09 | Son Güncelleme

İki ülke, ortak askeri güçle sınırların korunması, kaçakçılık ve düzensiz göçle mücadele konularında iş birliği protokolü imzaladı

Sudan ve Etiyopya, sınırların korunması, kaçakçılık ve düzensiz göçle mücadele konularında iş birliği için protokol imzaladı.

Sudan resmi haber ajansı SUNA’ya göre, Sudan Genelkurmay Başkanı Kemal Abdulmaruf, Etiyopyalı mevkidaşı Seare Mekonen ile Sudan'ın başkenti Hartum'da bir araya geldi.

Beşir ve Mekonen, iki ülke askeri yetkililerince bir süredir yürütülen "Uzmanlar Komisyonu” toplantıları sonucunda sınırların korunması, kaçakçılık ve düzensiz göçle mücadele konularında iş birliği için protokol imzaladı.

Sudan’ın, çatışmaların yaşandığı bölgenin güvenliğini ve istikrarını korumak için bölgesel girişimlerde bulunduğunu söyleyen Sudan Genelkurmay Başkanı Abdulmaruf, "Bu adımla, iki ülke tüm sorunları ve anlaşmazlıkları önlemeye ve sınır bölgesindeki halkın haklarını korumaya güçlü şekilde devam edecek." dedi.

Abdulmaruf, iki ülkeden uzmanların, askerlerin konuşlandırılacağı yerleri belirlemek üzere 2 hafta sonra Kadarif kentinde bir araya geleceğini belirterek, "Tüm Afrika Kıtası ve komşu ülkeler için stratejik bir ortaklık ve örnek iş birliğinde geniş kapsamlı adımlar atacağız.” diye konuştu.

İki ülke askeri heyetleri, pazar günü, “Uzmanlar Komisyonu” adıyla başkent Hartum’da toplantılara başlamıştı.

Sudan ve Etiyopya, geçen ağustosta çatışma ve gerginliği önlemek için her iki ülkenin sınırlarına ortak güçlerin konuşlandırılması için ikili anlaşma imzaladıklarını duyurmuştu.

Sudan hükümeti, Etiyopya ile ilişkilerini güçlendirme konusundaki engelleri ortadan kaldırmak için özellikle de 727 kilometre uzunluğundaki sınır bölgesinde ortak teknik ekip vasıtasıyla sorunları halletmek amacıyla üzerine düşeni yapmaya hazır olduğunu açıklamıştı.

Haziran başlarında sınır hattındaki arazi anlaşmazlığı nedeniyle her iki taraftan çiftçilerin karıştığı ölü ve yaralıların olduğu şiddet olayları yaşanmıştı.

Sudan-Etiyopya arasında, nehirler ve su kaynaklarıyla çevrili 251 kilometrelik ortak sınır bölgesi Faşka'da anlaşmazlıklar yaşanıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Etiyopya sınır anlaşmazlığı Sudan

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