Sudan ve Etiyopya sınırdaki sorunları çözme konusunda anlaştı

Sudan ve Etiyopya, sınırların korunması, kaçakçılık ve düzensiz göçle mücadele konularında iş birliği için protokol imzaladı.

Sudan resmi haber ajansı SUNA’ya göre, Sudan Genelkurmay Başkanı Kemal Abdulmaruf, Etiyopyalı mevkidaşı Seare Mekonen ile Sudan'ın başkenti Hartum'da bir araya geldi.

Beşir ve Mekonen, iki ülke askeri yetkililerince bir süredir yürütülen "Uzmanlar Komisyonu” toplantıları sonucunda sınırların korunması, kaçakçılık ve düzensiz göçle mücadele konularında iş birliği için protokol imzaladı.

Sudan’ın, çatışmaların yaşandığı bölgenin güvenliğini ve istikrarını korumak için bölgesel girişimlerde bulunduğunu söyleyen Sudan Genelkurmay Başkanı Abdulmaruf, "Bu adımla, iki ülke tüm sorunları ve anlaşmazlıkları önlemeye ve sınır bölgesindeki halkın haklarını korumaya güçlü şekilde devam edecek." dedi.

Abdulmaruf, iki ülkeden uzmanların, askerlerin konuşlandırılacağı yerleri belirlemek üzere 2 hafta sonra Kadarif kentinde bir araya geleceğini belirterek, "Tüm Afrika Kıtası ve komşu ülkeler için stratejik bir ortaklık ve örnek iş birliğinde geniş kapsamlı adımlar atacağız.” diye konuştu.