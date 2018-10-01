Sudan ve Güney Sudan ilişkileri

Sudan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Kemal Abdulmaruf ile Güney Sudanlı mevkidaşı Gabriel Jok Riak, iki ülke arasındaki askeri ilişkilerin geliştirilmesini görüştü.

Sudan ordusundan yapılan yazılı açıklamaya göre, Sudan ve Güney Sudan Genelkurmay başkanları ortak eylem ve askeri iş birliğini güçlendirmek hedefiyle görüşmeler yapmak üzere başkent Hartum'da bir araya geldi.

Abdulmaruf, Cuba ile tüm alanlardaki ilişkilerini güçlendirmek ve ilişkiler için uygun atmosferin, iki ülke liderliğindeki siyasi idarenin gölgesinde bu ilişkileri ileriye taşımak istediğini ifade ederek, "Hartum ve Cuba arasında imzalanan iş birliği anlaşmasını sınır kapılarının açılması, güvenlik ve askeri düzenlemeler, sınır ve silahsızlandırılmış güvenli bölge konuları başta olmak üzere etkin hale getirilmesi önemli." ifadesini kullandı.

Cuba yönetimiyle tüm alanlarda ilişkileri güçlendirmeye önem verdiklerini dile getiren Abdulmaruf, iki ülke liderlerinde bu yöndeki siyasi iradenin varlığına işaret etti.

Abdulmaruf, mevkidaşına var olan zorlukları aşarak ortak bir çalışmayla tüm Afrika ülkelerine örnek olma çağrısında bulundu.