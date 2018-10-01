Sudan ve Güney Sudan ilişkileri

Sudan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Kemal Abdulmaruf ile Güney Sudanlı mevkidaşı Gabriel Jok Riak, iki ülke arasındaki askeri ilişkilerin geliştirilmesini görüştü.
Sudan ordusundan yapılan yazılı açıklamaya göre, Sudan ve Güney Sudan Genelkurmay başkanları ortak eylem ve askeri iş birliğini güçlendirmek hedefiyle görüşmeler yapmak üzere başkent Hartum'da bir araya geldi.
Abdulmaruf, Cuba ile tüm alanlardaki ilişkilerini güçlendirmek ve ilişkiler için uygun atmosferin, iki ülke liderliğindeki siyasi idarenin gölgesinde bu ilişkileri ileriye taşımak istediğini ifade ederek, "Hartum ve Cuba arasında imzalanan iş birliği anlaşmasını sınır kapılarının açılması, güvenlik ve askeri düzenlemeler, sınır ve silahsızlandırılmış güvenli bölge konuları başta olmak üzere etkin hale getirilmesi önemli." ifadesini kullandı.
Cuba yönetimiyle tüm alanlarda ilişkileri güçlendirmeye önem verdiklerini dile getiren Abdulmaruf, iki ülke liderlerinde bu yöndeki siyasi iradenin varlığına işaret etti.
Abdulmaruf, mevkidaşına var olan zorlukları aşarak ortak bir çalışmayla tüm Afrika ülkelerine örnek olma çağrısında bulundu.
Riak ise Sudan yönetiminin barış görüşmelerine verdiği destekten dolayı teşekkürlerini ifade ederek, iyi ilişkilerin sürdürülmesi ve her iki ülkenin kaynaklarından faydalanılması için fırsatın var olduğuna dikkati çekti.
"Biz iki devlette tek halkız" diyen Riak, büyük bir arzuyla örnek ilişkiler kurmayı istediklerini söyledi.
Sudan'la bağımsızlığını ilan eden Güney Sudan arasındaki Abyei bölgesi, zengin petrol yataklarından dolayı iki taraf arasında tartışmalı bölge konumunda.
Sudan askerlerinin Haziran 2011'de Abyei'yi kontrol altına alması üzerine Sudan ile Güney Sudan arasında çatışma çıkmıştı. BM Güvenlik Konseyi, bunun üzerine Abyei bölgesini iki tarafın askerlerinden arındırmak amacıyla BM Geçici Güvenlik Gücü'nü (UNISFA) görevlendirmişti.
Güney Sudan'ın, Sudan'dan ayrılıp bağımsız bir devlet olmasının öncesinde tartışmalı Abyei bölgesinde yerinden edilen on binlerce insan başka bölgelere göç etmek zorunda kalmıştı.
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