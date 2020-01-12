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  4. Sudan ve Kanada diplomatik ilişkilerini büyükelçilik seviyesine çıkaracak

Sudan ve Kanada diplomatik ilişkilerini büyükelçilik seviyesine çıkaracak

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.01.2020 23:28 | Son Güncelleme

Sudan ve Kanada diplomatik ilişkilerini büyükelçilik seviyesine çıkaracak

Sudan ve Kanada, diplomatik ilişki seviyesini büyükelçilik düzeyine çıkarma konusunda anlaştı.

Başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Başbakan Abdullah Hamduk, Kanada Dışişleri Bakanlığı Parlamento Sekreteri Rob Oliphant'ı kabul etti.

Oliphant, görüşmede, Sudan geçici hükümetinin programına tam desteğini ifade etti.

Başbakan Hamduk da Sudan devrimine desteği nedeniyle Kanada'ya teşekkür ederek, ticaret, yatırım alanlarında iki ülke arasındaki iş birliğini güçlendirme çağrısı yaptı.

Taraflar maslahatgüzar seviyesindeki diplomatik ilişkileri büyükelçilik seviyesine çıkarma konusunda anlaştı.

Sudan ile 1961'den bu yana diplomatik ilişkileri bulunan Kanada, aralık 2018 devriminin ardından geçiş hükümetine ekonomik ve siyasi konularda verilecek uluslararası desteğin koordinasyonu için kurulan "Sudan'ın Dostları" grubu toplantısında da yer almıştı.

Sudan'da Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'in devrilmesi sonrası kurulan geçici hükümetin ardından ABD yönetimi de 1993'te El Kaide lideri Usame bin Ladin'e ev sahipliği yaptığı gerekçesiyle "terörü destekleyen ülkeler listesi"ne aldığı ve diplomatik temsil seviyesini düşürdüğü Hartum ile 23 yılın ardından 5 Aralık’ta karşılıklı büyükelçi atama sürecini başlatmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
büyükelçilik diplomatik ilişki Kanada Sudan

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