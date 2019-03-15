Sudan ve Kuveyt Fonu arasında 170 milyon dolarlık anlaşma

Sudan ve Kuveyt Fonu arasında, Batı Kurdufan eyaletinde elektrik santrali projesinin finansmanı kapsamında 50 milyon Kuveyt dinarı (yaklaşık 170 milyon dolar) anlaşma imzalandı.

Sudan Maliye Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, finansman, 5 yılı ödemesiz, 25 yıl geri ödemeli 2 eşit krediden oluşuyor.

Sudan’da özellikle yaz aylarında ciddi elektrik kesintileri yaşanıyor.

Sudan’ın elektrik temin ettiği kuzey komşusu Mısır, mart ayı sonunda elektrik akımının başlatılacağını açıklasa da projenin siyasi şartlar nedeniyle süresiz ertelendiğini duyurmuştu.

