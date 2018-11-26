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Sudan ve Mısır "bölgedeki güvenlik tehditlerini" görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.11.2018 21:05 | Son Güncelleme

Sudan ve Mısır "bölgedeki güvenlik tehditlerini" görüştü

KAHİRE (AA) - Sudan Devlet Başkanı Ömer el-Beşir, Mısır Savunma Bakanı Muhammed Zeki ile bölgenin karşı karşıya olduğu güvenlik tehditlerini ve iki ülke arasındaki askeri iş birliğini güçlendirmeyi görüştü.

Mısır ordusundan yapılan yazılı açıklamaya göre, Mısır Savunma Bakanı Zeki, cumartesi günü başlayan ziyareti kapsamında başkent Hartum'da Sudan Devlet Başkanı Beşir ile bir araya geldi. Görüşmede güvenlik tehditleri ve iki ülke arasındaki askeri iş birliğini güçlendirmenin yanı sıra iki ülkeyi bir araya getiren tarihi bağlar ve ilişkiler ele alındı.

Savunma Bakanı Zeki, iki ülkeyi birbirine bağlayan ilişkilerin derinliğine, bölgenin karşılaştığı güvenlik tehditleri ve sıkıntılarına ilişkin bakış açıları ve Ortadoğu'daki istikrar çabalarını destekleme konusundaki siyasi vizyonlarının uyuşmasına vurgu yaptı.

Mısır Savunma Bakanı Zeki ayrıca Sudanlı mevkidaşı Avad Muhammed bin Avf ve Sudan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Kemal Abdulmaruf ile bir araya geldi.

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Anahtar Kelimeler:
mısır Sudan

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