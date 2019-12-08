Sudan, Yemen'deki asker sayısını azalttı

Sudan’da geçiş dönemi başbakanı Abdullah Hamduk, Yemen’de Husilere karşı Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri bünyesinde savaşan Sudan kuvvetlerini 15 binden 5 bine düşürdüklerini söyledi.

Başbakan Hamduk, ABD ziyareti sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, “Yemen’de askeri bir çözüm yok. Siyasi bir çözüme ulaşılmasını arzuluyoruz. Yemen’deki kardeşlerimize yardıma hazır ve istekliyiz. Sudan’daki asker sayımız en düşük seviyesinde 15 binden 5 bine düştü.” dedi.

Hamduk, dün ABD’de katıldığı bir konferansta da Yemen’deki askerlerini kesinlikle çekeceklerini vurgulamıştı.

ABD’de çok sayıda bakan ve kongre üyeleri ile görüştüğünü belirten Hamduk, "Ziyaretimizin ABD’nin Sudan’a yaptırımları, ikili ilişkiler ve Sudan’ın borçları meselesi olmak üzere 3 hedefi vardı. ABD dönüşü intibam, çok şey elde ettik. Aynı şekilde devam edersek Sudan’ı en iyiye taşıyacağız." ifadesini kullandı.

Hamduk, Washington ile diyaloğun sürdüğünü ve yaptırımların tamamen kaldırılması için zamana ihtiyaç olduğunu söyledi.