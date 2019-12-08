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Sudan, Yemen'deki asker sayısını azalttı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.12.2019 23:02 | Son Güncelleme

Sudan Başbakanı Abdullah Hamduk: - "Sudan’daki asker sayımız en düşük seviyesinde, 15 binden 5 bine düştü"

Sudan’da geçiş dönemi başbakanı Abdullah Hamduk, Yemen’de Husilere karşı Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri bünyesinde savaşan Sudan kuvvetlerini 15 binden 5 bine düşürdüklerini söyledi.

Başbakan Hamduk, ABD ziyareti sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, “Yemen’de askeri bir çözüm yok. Siyasi bir çözüme ulaşılmasını arzuluyoruz. Yemen’deki kardeşlerimize yardıma hazır ve istekliyiz. Sudan’daki asker sayımız en düşük seviyesinde 15 binden 5 bine düştü.” dedi.

Hamduk, dün ABD’de katıldığı bir konferansta da Yemen’deki askerlerini kesinlikle çekeceklerini vurgulamıştı.

ABD’de çok sayıda bakan ve kongre üyeleri ile görüştüğünü belirten Hamduk, "Ziyaretimizin ABD’nin Sudan’a yaptırımları, ikili ilişkiler ve Sudan’ın borçları meselesi olmak üzere 3 hedefi vardı. ABD dönüşü intibam, çok şey elde ettik. Aynı şekilde devam edersek Sudan’ı en iyiye taşıyacağız." ifadesini kullandı.

Hamduk, Washington ile diyaloğun sürdüğünü ve yaptırımların tamamen kaldırılması için zamana ihtiyaç olduğunu söyledi.

Hedasi Barajı konusuna değinen Hamduk, Sudan, Mısır ve Etiyopya arasında baraj konusunda fikir birliğine varmak için Washington yönetimiyle birlikte Kahire ve Addis Ababa’yı yakınlaştırmak istediklerini sözlerine ekledi.

ABD Başkanı Donald Trump, 1997'den bu yana Sudan'a uygulanan ekonomik yaptırımları Ekim 2017'de kaldırmış ancak 1993'te El Kaide lideri Usame bin Ladin'e ev sahipliği yaptığı gerekçesiyle Sudan'ı "terörü destekleyen ülkeler listesi"nden çıkarmamıştı.

ABD, Sudan'a terörü destekleyen ülke kapsamında yaptırımlarını sürdürüyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor. Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

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Başbakan Hamduk Sudan

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