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Sudan Yemen'deki askerlerini çekecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.12.2019 00:53 | Son Güncelleme

Sudan Başbakanı Abdullah Hamduk: "Yemen’deki çatışmanın ister tarafımızdan isterse dünyadaki başka bir taraftan olsun askeri çözümü yok. Sorunun siyasi yollarla çözülmesi gerekiyor" - "Yemen’de son dönen grupla birlikte 5 bin kadar askerimiz kaldı. Bunları da kesinlikle çekeceğiz"

Sudan Başbakanı Abdullah Hamduk, Yemen'de Husilere karşı Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri bünyesinde yer alan askerlerini geri çağıracaklarını belirtti.

Başbakan Hamduk, ülkesinin adının terörü destekleyen devletler listesinden çıkarılması kapsamında gerçekleştirdiği ABD ziyaretinin son gününde Atlantik Konseyi Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen konferansta ziyaretine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yemen’de koalisyon saflarında savaşan Sudan askerlerinin sorulması üzerine Hamduk, bunların “eski rejimin bıraktığı bir miras” olduğunu belirterek, “Yemen’deki çatışmanın ister tarafımızdan isterse dünyadaki başka bir taraftan olsun askeri çözümü yok. Sorunun siyasi yollarla çözülmesi gerekiyor.” ifadelerini kullandı.

Ülkesinin Yemenli kardeşlerine sorunlarını çözmede yardımcı olacağını belirten Hamduk, "Yemen’de son dönen grupla birlikte 5 bin kadar askerimiz kaldı. Bunları da kesinlikle çekeceğiz." diye konuştu.

Sudan Başbakanı Abdullah Hamduk, ABD'li yetkililerle Sudan'ın adının ''terörü destekleyen ülkeler listesi''nden çıkarılma sürecini görüşmek üzere geçen pazardan bu yana temaslarda bulunuyordu.

Trump başkanlığındaki ABD yönetimi, 1997'den bu yana Sudan'a uygulanan ekonomik yaptırımları ekim 2017'de kaldırmış ancak 1993'te El Kaide lideri Usame bin Ladin'e ev sahipliği yaptığı gerekçesiyle Sudan'ı "terörü destekleyen ülkeler listesi"nden çıkarmamıştı.

Yaptırımlar, Hartum'un Washington ile terörle mücadelede iş birliği yapması, Güney Sudan'da barışa katkıda bulunması ve çatışmadan etkilenenlere insani yardım sağlanması konularında anlaşması üzerine kaldırılmıştı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor. Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

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Başbakan Abdullah Hamduk Sudan

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