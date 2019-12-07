Sudan Yemen'deki askerlerini çekecek

Sudan Başbakanı Abdullah Hamduk, Yemen'de Husilere karşı Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri bünyesinde yer alan askerlerini geri çağıracaklarını belirtti.

Başbakan Hamduk, ülkesinin adının terörü destekleyen devletler listesinden çıkarılması kapsamında gerçekleştirdiği ABD ziyaretinin son gününde Atlantik Konseyi Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen konferansta ziyaretine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yemen’de koalisyon saflarında savaşan Sudan askerlerinin sorulması üzerine Hamduk, bunların “eski rejimin bıraktığı bir miras” olduğunu belirterek, “Yemen’deki çatışmanın ister tarafımızdan isterse dünyadaki başka bir taraftan olsun askeri çözümü yok. Sorunun siyasi yollarla çözülmesi gerekiyor.” ifadelerini kullandı.

Ülkesinin Yemenli kardeşlerine sorunlarını çözmede yardımcı olacağını belirten Hamduk, "Yemen’de son dönen grupla birlikte 5 bin kadar askerimiz kaldı. Bunları da kesinlikle çekeceğiz." diye konuştu.

Sudan Başbakanı Abdullah Hamduk, ABD'li yetkililerle Sudan'ın adının ''terörü destekleyen ülkeler listesi''nden çıkarılma sürecini görüşmek üzere geçen pazardan bu yana temaslarda bulunuyordu.