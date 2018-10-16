Sudan'a 20 bin Kur'an-ı Kerim

Hasan Balbaba da daha önce tahta levhalar üzerine yazıp silerek Kur'an öğrenmeye çalışan Sudanlıların mutluluklarına şahit olduklarını belirtti.

Akkurt, törende yaptığı konuşmada, Sudan'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Burada bulunmak, kardeşlerimizle kucaklaşmak çok güzel. Kampanyaya destek veren herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Akkurt, Onikişubat İlçe Milli Eğitim Müdürü Enver Gökşen ve Dulkadiroğlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Harun Kurt, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Yazı İşleri ve Kararlar Daire Başkanı Hasan Balbaba, Hayrat İnsani Yardım Derneği Genel Başkan Yardımcısı Feridun Işıklı ve Kahramanmaraş İsar Derneği Başkanı Ali Şenel'in katılımıyla Sudan'ın Hartum kentinde etkinlik düzenlendi.

Kahramanmaraş'ta sivil toplum kuruluşlarının iş birliğiyle yürütülen "Merhamet Okulları" projesi ve "Dünya Kur'an Okuyor" kampanyası kapsamında temin edilen 20 bin Kur'an-ı Kerim'in Sudan'da dağıtıldığı bildirildi.

Kur'an-ı Kerimleri Sudanlılara ulaştırmanın huzurunu yaşadıklarını ifade eden Balbaba, "Bizi çok büyük bir sevinç ve coşkuyla karşıladılar. Bir ümmet coğrafyasına daha yardım götürmüş olmanın şükrünü eda ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Türkiye'den götürülen 20 bin Kur'an-ı Kerim'in dağıtımı yapıldı.

Kullandıkları tahta levhaları Türkiye'den gelen heyete teslim eden Sudanlıların, dağıtılan Kur'an-ı Kerimleri teslim alırken duygusal anlar yaşadığı görüldü.

Diyanet İşleri Başkanlığı Sudan Dini Müşaviri Mustafa Bülent Dadaş'ın da eşlik ettiği heyet, Sudanlı yetimlerin ailelerini de ziyaret ederek, çeşitli hediyeler verdi.

