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Sudan'a sığınan Etiyopyalı mültecilerin sayısı artıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.01.2019 02:10 | Son Güncelleme

Etiyopya'nın Amhara eyaletindeki çatışmalardan kaçarak Sudan'ın El-Kadarif eyaletine sığınanların sayısı bin 500 oldu

HARTUM (AA) - Etiyopya'nın Amhara eyaletinde kabileler arasında çıkan çatışmalarından kaçarak El-Kadarif eyaletine sığınan mültecilerin sayısı bin 500'e ulaştı.

Hükümete yakın Eş-Şuruk televizyonu, ismini vermediği yerel bir yetkiliye dayandırdığı haberde, sayıları bin 500'ü bulan Etiyopyalı mültecilerden özellikle kadın ve çocukların zor insani şartlarla karşılaştıkları ifade edildi.

Mültecilere gıda ve tıbbi yardımların devam ettiğini aktaran yetkili, yerel ve uluslararası örgütlere sayıları her geçen gün artan mültecilere yardım edilmesi çağrısı yaptı.

Amhara eyaletinde Et-Tigray ve El-Kename kabileleri arasında çıkan ve Kadarif'e kadar yayılan çatışmalarda geçen cuma bir Sudanlı hayatını kaybetmişti. Söz konusu çatışmalar nedeniyle önceki günlerde 370 Etiyopyalı Sudan'a sığınmıştı.

Sudan ordusu ve polis teşkilatı, çatışmaların ülke içine kadar sızmasını engellemek için sınır kapılarını kapatmaya çalışıyor.

Sudan, komşu Afrika ülkelerinin yanı sıra Suriye ve Yemen'den gelen mültecilere de ev sahipliği yapıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Etiyopya Sudan

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