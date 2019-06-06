Sudan'da 100 ölü açıklamasına bakanlıktan yalanlama

Muhalifler 108 kişinin öldüğünü belirtiyor.Sudan Sağlık Bakanlığı'ndan üst düzey bir yetkili Suna haber ajansına yaptığı açıklamada, ordunun Pazartesi günü Hartum'da oturma eylemi yapan protestoculara müdahalesinde yaşamını yitirenlerin sayısının muhaliflerin açıkladığından daha düşük olduğunu savundu. Reuters'in haberine göre bakanlık yetkilisi müdahalede 61 kişinin öldüğünü açıklarken, Alman Haber Ajansı (dpa) yetkilinin ölü sayısını 46 olarak belirttiğini kaydetti.

Muhaliflere yakın Sudan Doktorlar Birliği'nin (CCSD) verdiği bilgiye göre ordunun müdahalesinde 108 kişi yaşamını yitirdi. Sudan Doktorlar Birliği'nin açıklamasında, son olarak şehrin içinden geçen Nil nehrinden 40 ceset çıkarıldığı duyuruldu. Şiddet olaylarında yaralananların sayısının ise 500’u geçtiği bildiriliyor.

Muhalefet görüşmelere sıcak bakmıyor

Hartum‘da geçen Pazartesi günü güvenlik güçlerinin oturma eyleminde bulunan protestoculara yönelik şiddetli saldırısının ardından, Askeri Konsey ile muhalefet arasında kopan iletişimi yeniden sağlamak için muhalefete tekrar görüşme çağrısında bulunan askerler olumsuz yanıt aldı. Sudan’da iktidarı elinde bulunduran Askeri Konsey'in sözcüsü Abdülfettah El Burhan, Geçici Askeri Konsey'in diğer gruplarla koşulsuz bir şekilde müzakerelere açık olduğunu, bunun da ülkenin çıkarları ve Sudan’ın bir kaos içine sürüklenmemesi için yapıldığını ifade etti. Sudan’da muhalif grupların oluşturduğu çatı örgütlerinden birinin sözcüsü olan Madani Abbas Madani ise, müzakerelere dönmeleri için ortada bir neden görmediklerini dile getirdi.