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Sudan'da 145 kişi insan tacirlerinden kurtarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.12.2019 02:26 | Son Güncelleme

Sudanlı ve Libyalı güçler, sınırda son 2 ayda 3'üncü kurtarma operasyonunu düzenledi

Sudan'da insan ticareti yapan çeteye yönelik operasyonda 145 Sudanlı kurtarıldı.

Ortak Kuvvetler Operasyonlar Birimi Başkanı Yarbay Halid Ahmed Abdun, yaptığı yazılı açıklamada, Sudan ve Libya ordusundan güçlerin sınırda son 2 ayda 3'üncü kurtarma operasyonunu gerçekleştirdiğini, son operasyonda 145 kişinin özgürlüğüne kavuşturulduğunu belirtti.

Afrika Boynuzu ülkelerinden gelen kaçak göçmenler, Sudan'ı Akdeniz'e, oradan da Avrupa'ya ulaşmak için bir geçiş kapısı olarak görüyor. Sudan'a gelen göçmenler, yolculuk sırasında genellikle insan tacirlerinin eline düşüyor.

Sudan, Etiyopya ve Eritre ile Libya sınırında yer alan bölgelerinde, insan ticareti yapan çetelerle mücadele ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
İnsan tacirleri Sudan

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