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Sudan’da 15 Temmuz darbe girişimi basın mensuplarına anlatıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.07.2019 00:58 | Son Güncelleme

Sudan’da 15 Temmuz darbe girişimi basın mensuplarına anlatıldı

Türkiye’nin Hartum Büyükelçiliği tarafından, basın mensuplarına yönelik 15 Temmuz darbe girişimi hakkında bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Başkent Hartum’daki büyükelçilik rezidansında gerçekleştirilen toplantıda, 15 Temmuz şehitleri anılırken, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) yapılanması ve darbe girişimi gecesi yaşananlara dair gazeteciler bilgilendirildi.

Türkiye’nin Hartum Büyükelçisi İrfan Neziroğlu, burada yaptığı konuşmada, darbe girişimi esnasında Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Sekreteri olarak görev yaptığını ve genel kurul toplantısı sırasında Meclisin bombalandığını anımsattı.

Neziroğlu, FETÖ’nün devlet kurumlarındaki sinsi yapılanması, din ve eğitim maskesi altında örgütlenerek devlete karşı nasıl savaş açtığından bahsetti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın televizyon kanallarına bağlanarak halkı sokağa çağırmasının dönüm noktası olduğunu ve girişimin başarısızlığa uğradığını hatırlatan Neziroğlu, Sudanlıların o gece sokaklara çıkıp, mescitleri doldurup, dua ederek verdikleri desteği unutmayacaklarını söyledi.

Sudan ile Türkiye'nin çok güçlü kardeşlik bağlarına sahip bulunduğunu dile getiren Büyükelçi Neziroğlu, Türkiye’nin bütün imkanlarıyla her daim kardeş Sudan halkının yanında olduğunu, bundan sonra da olmaya devam edeceğini kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
15 Temmuz darbe girişimi Sudan

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