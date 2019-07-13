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Sudan'da "3 Haziran olayları"nın kurbanları anılıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.07.2019 22:04 | Son Güncelleme

Muhalif gösterilere liderlik eden ÖDBG ittifakının çağrısıyla birçok kentte meydanlara inen halk, göstericilerin güç kullanılarak dağıtılması ve onlarcasının ölümüyle sonuçlanan olayların sorumlularının yargılanmasını talep etti

Sudan'da güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu onlarca göstericinin hayatını kaybettiği "3 Haziran olayları"nın 40. günü dolayısıyla ülke genelinde anma etkinlikleri düzenlendi.

Muhalif gösterilere liderlik eden Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri (ÖDBG) ittifakının çağrısıyla birçok kentte "önce adalet" sloganıyla 3 Haziran'da güvenlik güçlerinin müdahalesiyle yaşamını yitirenleri anmak için toplu yürüyüşler ve çeşitli programlar düzenlendi.

Başkent Hartum'un yanı sıra birçok kentte sokağa inen binlerce kişi, başkentte ordu karargahı önünde askerin yönetimi sivillere devretmesi talebiyle haftalarca nöbet tutan göstericilerin güç kullanılarak dağıtılması ve onlarcasının ölümüyle sonuçlanan olayların sorumlularının yargılanmasını talep etti.

- Köprü ve yolların dikenli tellerle kapatıldığı iddiası

Görgü tanıkları, güvenlik güçlerinin, Bahri ve Umdurman gibi çevre kentlerden başkente geçmek isteyen göstericilere engel olmak için Menşiyye, Mek Nimr ve Mavi Nil köprülerinden geçişlere izin vermediğini, köprülerle bazı caddeleri de dikenli tellerle trafiğe kapattığını öne sürdü.

Göstericilerin Hartum ve diğer kentlerdeki eylemleri ve etkinlikleri sürerken güvenlik güçleri, Cumhurbaşkanlığı Sarayı ile ordu karargahı çevresine çıkan yolları trafiğe kapattı.

ÖDBG, yerel saatle 17.00'de başkent Hartum'da 20 noktadan başlamasını planladığı gösterilerin 3 Haziran olaylarında hayatını kaybeden bazı protestocuların evinde son bulacağını açıklamıştı.

ÖDBG, hükümete göre 61, muhalif kaynaklara göre 128 kişinin öldüğü ve sorumluluğu askeri konseye yüklediği olaylarla ilgili bağımsız ve şeffaf soruşturma komisyonu kurulmasını istiyor.

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Anahtar Kelimeler:
3 Haziran olayları Anma Etkinlikleri Sudan

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