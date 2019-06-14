ADDİS ABABA (AA) - ABD'nin Afrika İşleri Müsteşarı Tibor Nagy, "Sudan'da 3 Haziran'da her şey değişti." dedi.

Nagy, Hartum ziyaretinin ardından ABD'nin Addis Ababa Büyükelçiliği'nde basın toplantısı düzenledi.

Sudan'da yaşanan gelişmelere ilişkin soruları yanıtlayan Nagy, ülkedeki olumlu havanın 3 Haziran'da yaşanan baskınla bozulduğunu ifade etti.

ABD'nin bağımsız soruşturma çağrısını yineleyen Nagy, "Soruşturma, bağımsız ve güvenilir bir komisyon tarafından yapılmalı ve kimsenin dokunulmazlığı olmamalı." dedi.

Nagy, çok sayıda sivilin hayatını kaybettiği baskında kadınların tecavüze uğradığına vurgu yaptı.

Vurulanlar arasında ABD vatandaşı da bulunduğuna işaret eden Nagy, "Bu hadise nasıl oldu ve neden yaşandı, kimler sorumlu, hepsi ortaya çıkarılmalı." diye konuştu.

Yaşananların korkunç olduğunu dile getiren Nagy, "Sudan'da 3 Haziran'da her şey değişti." ifadesini kullandı. Tibor Nagy, Hartum'da Askeri Geçiş Konseyi ile yaptığı görüşmelerde sürece ilişkin bazı noktalarda uzlaşıya varamadıklarını aktardı.