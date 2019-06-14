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"Sudan'da 3 Haziran'da her şey değişti"

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.06.2019 20:33 | Son Güncelleme

ABD'nin Afrika İşleri Müsteşarı Nagy: - "Sudan'da 3 Haziran'da her şey değişti" - "Soruşturma, bağımsız ve güvenilir bir komisyon tarafından yapılmalı ve kimsenin dokunulmazlığı olmamalı. Çok sayıda sivil hayatını kaybetti, kadınlar tecavüze uğradı" - "Yabancı ülkelerin müdahalesinin bulunduğuna ilişkin iddiaları dedikodu olarak görüyorum"

ADDİS ABABA (AA) - ABD'nin Afrika İşleri Müsteşarı Tibor Nagy, "Sudan'da 3 Haziran'da her şey değişti." dedi.

Nagy, Hartum ziyaretinin ardından ABD'nin Addis Ababa Büyükelçiliği'nde basın toplantısı düzenledi.

Sudan'da yaşanan gelişmelere ilişkin soruları yanıtlayan Nagy, ülkedeki olumlu havanın 3 Haziran'da yaşanan baskınla bozulduğunu ifade etti.

ABD'nin bağımsız soruşturma çağrısını yineleyen Nagy, "Soruşturma, bağımsız ve güvenilir bir komisyon tarafından yapılmalı ve kimsenin dokunulmazlığı olmamalı." dedi.

Nagy, çok sayıda sivilin hayatını kaybettiği baskında kadınların tecavüze uğradığına vurgu yaptı.

Vurulanlar arasında ABD vatandaşı da bulunduğuna işaret eden Nagy, "Bu hadise nasıl oldu ve neden yaşandı, kimler sorumlu, hepsi ortaya çıkarılmalı." diye konuştu.

Yaşananların korkunç olduğunu dile getiren Nagy, "Sudan'da 3 Haziran'da her şey değişti." ifadesini kullandı. Tibor Nagy, Hartum'da Askeri Geçiş Konseyi ile yaptığı görüşmelerde sürece ilişkin bazı noktalarda uzlaşıya varamadıklarını aktardı.

- "Dış müdahale iddiaları dedikodu"

Nagy, Sudan'da pozitif ve negatif senaryoların halen geçerliliğini koruduğunu vurgulayarak, kıtada yeni bir Libya ve Somali görmek istemediklerini söyledi.

Afrika Birliği ve Etiyopya'nın arabuluculuk çalışmalarını desteklediklerini dile getiren Nagy, Sudan'daki siyasi gelişmelerde yabancı ülkelerin müdahalesinin bulunduğuna ilişkin iddiaları dedikodu olarak gördüğünü kaydetti.

Nagy, bugün Etiyopya hükümeti ve Afrika Birliği temsilcileriyle de bir araya geldi.

- Sudan'daki olaylar

Ülkede 19 Aralık 2018'de ekonomik kriz nedeniyle başlayan gösterilerin hızla rejim karşıtı eylemlere dönüşmesinin ardından ordu 11 Nisan'da yönetime el koyduğunu açıklamış ve 30 yıllık Ömer el-Beşir dönemi sona ermişti.

Darbeden sonra Askeri Geçiş Konseyi ile muhalefet, askerlerin de yer alacağı 3 yıllık geçiş sürecinin ardından demokratik seçimlerle sivil yönetime geçilmesi konusunda anlaşmıştı.

Sudan güvenlik güçleri, 3 Haziran Pazartesi sabahı başkent Hartum'daki ordu karargahı önünde 6 Nisan'dan bu yana sivil yönetime geçilmesi talebiyle demokrasi nöbeti tutan muhalif göstericileri gerçek mermi ve göz yaşartıcı gaz kullanarak dağıtmıştı.

Sudan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, güvenlik güçlerinin göstericilere müdahalesinde 61 kişinin hayatını kaybettiği belirtilmişti.

Sudan Doktorlar Komitesi ise yaşamını yitirenlerin sayısının 118'e ulaştığını aktarmıştı.

Son olayların ardından taraflar arasındaki müzakereler durdurulmuş, muhalefet kapsamlı sivil itaatsizlik ve siyasi grev kararı almış, askeri yönetim de 9 ay içinde genel seçime gidileceğini açıklamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Dışişleri Bakanlığının Afrika işlerinden sorumlu Müsteşar Ya Sudan

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