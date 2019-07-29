Sudan'da 5 protestocu keskin nişancı ateşiyle öldü

Sudan'ın Kuzey Kurdufan eyaletinde Başsavcılık bünyesindeki araştırma komisyonunun, 3 Haziran olaylarında hayatını kaybedenlerle ilgili raporunu protesto edenlerin üzerine açılan ateş sonucu 5 kişi hayatını kaybetti.

Muhalif Sudan Merkezi Doktorlar Komitesinden yapılan yazılı açıklamada, El Ubeyd kentinde düzenlenen protesto eylemi sırasında açılan keskin nişancı ateşi ile 4'ü öğrenci 5 kişinin yaşamını yitirdiği, yaralananlar olduğu belirtildi.

Görgü tanıkları, yüzlerce lise öğrencisinin, araştırma komisyonunun ordu karargahı önünde onlarca eylemcinin hayatını kaybettiği 3 Haziran müdahalesiyle ilgili raporuna itiraz etmek için Ubeyd kentindeki ana caddeleri lastik yakıp barikatlarla trafiğe kapattığını aktardı. Tanıklar, eylem sürerken protestocuların üzerine açılan ateş sonucu ölen ve yaralananlar olduğunu belirtti.

Bölgeye çok sayıda güvenlik gücü sevk edildi.

Saldırıyı kimin gerçekleştirdiği henüz bilinmiyor.

Sudan Başsavcılığı bünyesindeki Araştırma Komisyonunun iki gün önceki raporunda, ordu karargahı çevresindeki protestocuların dağıtılması emrini Askeri Geçiş Konseyinin vermediği, müdahalede 87 kişinin öldüğü aktarılarak talimatlara uymayan 9 üst düzey askerin suçlu bulunduğu belirtilmişti. Muhalefet, askeri konseyi akladığı ve bazı gerçekleri gizlediği gerekçesiyle raporu reddetmiş, gösteri çağrısı yapmıştı.