Sudan’da 94 kişi koleraya yakalandı

Sudan’ın Mavi Nil eyaletinde, koleraya yakalananlarının sayısının 94 olduğu açıklandı.

Sudan’ın Mavi Nil eyaletinde acil servis tarafından yayınlanan bir rapora göre, ülkede koleraya yakalananların sayısı 94’e yükseldi. Raporda, koleraya yakalananların 9’una acil müdahale edildiği aktarıldı.

Sudan Sağlık Bakanı Akram Ali Ettom, kolera vakalarının tespit edildiğini Dünya Sağlık Örgütü’ne bildirmişti. Öte yandan, Sudan Sağlık Bakanlığı devlete teknik destek sağlamak için Federal Sağlık Bakanlığı ve Dünya Sağlık Örgütü’nden Mavi Nil’e iki heyetin geldiğini açıklamıştı.

