Sudan'da açlıktan ölmek üzere olan aslanlara hayvanseverler sahip çıktı

Sudan'ın başkenti Hartum'daki bir hayvanat bahçesinde açlık ve hastalık nedeniyle ölmek üzere olan aslanlara hayvanseverler sahip çıktı.

Yıllardır ekonomik krizle mücadele eden ve son bir yıldır darbe ve darbe girişimleriyle anılan Doğu Afrika ülkesi Sudan'ın başkentindeki Kuraşi Hayvanat Bahçesi'nde 5 aslan, yetersiz beslenme ve yaraları tedavi edilmediği için oldukça zayıf düştü.

Osman Salih isimli Sudanlı hayvansever, tesadüfen gittiği hayvanat bahçesinde gördükleri karşısında adeta dehşete kapıldığını belirterek, yetkililer ve yardımseverlerden destek istedi. Sudanlı hayvanseverin sosyal medyadan yaptığı yardım çağrısı ve başlattığı kampanyaya tanınmış isimler de destek verdi.

Hayvanat bahçesine giden çok sayıda gönüllü, aslanları etle besledi. Daha sonra bir grup veteriner kafeslere girerek bitkin düşmüş yaralı aslanların tedavilerini gerçekleştirdi.

Kuraşi Hayvanat Bahçesi yetkilileri ise Yaban Hayatını Koruma Dairesinden daha önce defalarca aslanların başka bir yere alınmasını talep ettiklerini belirterek, ancak kendilerine bir dönüş olmadığını iddia etti.