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Sudan'da AGK Başkanı Burhan idam cezalarını iptal etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.08.2019 02:40 | Son Güncelleme

Sudan'da AGK Başkanı Burhan idam cezalarını iptal etti

Sudan'da Askeri Geçiş Konseyi Başkanı (AGK) Abdulfettah el-Burhan, Sudan Halk Kurtuluş Hareketi-Kuzey Örgütü'nün (SPLM-N) Mavi Nil Kolu'nun lideri Malik Akkar ile yardımcısı Yasir Arman hakkındaki idam kararlarını iptal etti.

Sudan devlet televizyonunun haberine göre, AGK Başkanı Burhan imzasıyla yayımlanan kararnameyle SPLM-N lideri Akkar, yardımcısı Arman ve hareketin diğer üyeleri hakkındaki gıyabi idam cezaları affedildi.

Hareketin sözcüsü Mubarek Erdul, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kararın barışa katkı sağlayacağını, güven oluşturmada önemli bir adım olduğunu belirtti.

Sudan'da mahkeme, 2014 yılında, Akkar ile Arman'ın da aralarında olduğu 17 kişi hakkında Mavil Nil eyaletinde hükümete karşı silahlı mücadele yürüttüğü gerekçesiyle gıyabi idam cezası vermişti.

SPLM-N örgütü, 2011 yılından bu yana Güney Kordufan ve Mavi Nil eyaletlerinin bağımsızlığı için silahlı mücadele yürütüyor.

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