HABER

Sudan’da ana muhalefetin geçiş başbakanı adayı Abdullah Hamdok

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.08.2019 16:37 | Son Güncelleme

Sudan’da ana muhalefet, Kahire’de gerçekleştirilen görüşmenin ardından geçiş döneminin başbakan adayının Abdullah Hamdok olduğunu açıkladı.Sudan’da askeri darbenin ardından yaşanan siyasi krizi aşmak için askeri yönetim ile muhalif sivil koalisyon arasında aylardır süren müzakerelerden sonra anlaşmaya varıldı.

Sudan’da ana muhalefet, Kahire’de gerçekleştirilen görüşmenin ardından geçiş döneminin başbakan adayının Abdullah Hamdok olduğunu açıkladı.
Sudan’da askeri darbenin ardından yaşanan siyasi krizi aşmak için askeri yönetim ile muhalif sivil koalisyon arasında aylardır süren müzakerelerden sonra anlaşmaya varıldı. Muhalefet, yeni geçiş başbakanı adayı olarak Abdullah Hamdok’u önerdi.
Mısır hükümetinin daveti üzerine Kahire’de bulunan muhalefet liderleri ve Askeri Geçiş Konseyi, gerçekleştirilen toplantıda ülkedeki barışı ve güvenliği sağlamak konusunda hemfikir oldu. İki taraf, barış konusundaki diyaloğu, ulusal krizin sonlandırılması için müzakereyi sürdürmeyi kabul etti.
Sudan’da 19 Aralık 2018’de hayat pahalılığı nedeniyle başlayan protesto gösterilerinin ülke genelinde rejim karşıtlığına dönüşmesi üzerine ordunun 11 Nisan’daki müdahalesiyle 30 yıllık Ömer el-Beşir dönemi sona ermişti.

Kazı çalışmalarında bulundu! İlk kez onlar kullanmışKazı çalışmalarında bulundu! İlk kez onlar kullanmış
Gazinin darp edildiği kafe, çevik kuvvet ve zabıta eşliğinde kapatıldıGazinin darp edildiği kafe, çevik kuvvet ve zabıta eşliğinde kapatıldı
Akrep kavanozda 37 yavru dünyaya getirdiAkrep kavanozda 37 yavru dünyaya getirdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Karısının bikinili pozuna bakın ne yazdı

Karısının bikinili pozuna bakın ne yazdı

Katliam gibi kaza! Çok sayıda ölü ve yaralılar var

Katliam gibi kaza! Çok sayıda ölü ve yaralılar var

Flaş 'İstanbul Havalimanı' kararı

Flaş 'İstanbul Havalimanı' kararı

Kanada Başbakanı Trudeau'dan olay yaratacak itiraf

Kanada Başbakanı Trudeau'dan olay yaratacak itiraf

Bursa'da gazinin kafede darbedilmesi ile ilgili yeni gelişme

Bursa'da gazinin kafede darbedilmesi ile ilgili yeni gelişme

İlginizi Çekebilir

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Bakan Ersoy’dan ‘Kuleli Askeri Lisesi’ açıklaması

Bakan Ersoy’dan ‘Kuleli Askeri Lisesi’ açıklaması

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Diyarbakır'da korkunç olay: Yaralılar var

Diyarbakır'da korkunç olay: Yaralılar var

Korkunç olay! Boynuna bıçak saplayarak öldürdü

Korkunç olay! Boynuna bıçak saplayarak öldürdü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Gazinin darp edildiği kafe, çevik kuvvet ve zabıta eşliğinde kapatıldı

Gazinin darp edildiği kafe, çevik kuvvet ve zabıta eşliğinde kapatıldı

3 teröristin öldürüldüğü operasyonda askerler, halatla mağaraya tırmanmış

3 teröristin öldürüldüğü operasyonda askerler, halatla mağaraya tırmanmış

Akçakale'de güvenli bölge hareketliliği!

Hareketli dakikalar yaşanıyor! Böyle geldiler

Antalya'da tur teknesinde köpek balığı şaşkınlığı!

Yer: Antalya! Gördükleri şey karşısında şaşkına döndüler

Son dakika: Dağlıca'da üs bölgesine saldırı!

Hakkari'de üs bölgesine saldırı!

YPG'li teröristler hendekleri ateşe verdi

Sınırda YPG provokasyonu! Ateşe verdiler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.