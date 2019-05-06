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Sudan'da aralıktan bu yana 90 protestocu hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.05.2019 23:15 | Son Güncelleme

Sudan'da aralıktan bu yana 90 protestocu hayatını kaybetti

Sudan Doktorlar Komitesi, aralıktan bu yana düzenlenen protesto gösterilerinde 90 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Komiteden yapılan yazılı açıklamada, cumartesi Niyala kentinde güvenlik güçlerinin protestocuları dağıtması sırasında karnından vurulan Saad Muhammed Ahmed'in ölümüyle yaklaşık 4 aydır süren rejim karşıtı gösterilerde ölenlerin sayısının 90'a çıktığı belirtildi.

Açıklamada, silah, gaz bombası, işkence ve araçla ezme gibi güvenlik güçlerinin çeşitli müdahaleleri sonucu yaşamını yitiren göstericilerin isimleri ve ölüm yerleri de paylaşıldı.

Sudan Sağlık Bakanlığı, 26 Nisan'da, gösterilerin başından bu yana 53 kişinin hayatını kaybettiğini, 734 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

Sudan'da 19 Aralık'ta ekonomik kriz sebebiyle başlayan gösterilerin, hızla başkent Hartum ve ülke genelinde rejim karşıtlığına dönüşmesinin ardından ordunun 11 Nisan'da yönetime el koyduğunu açıklamasıyla 30 yıllık Ömer el-Beşir dönemi sona ermişti.

Askeri geçiş konseyi ve muhalefetin çatı oluşumu arasında yeni yönetimdeki isimler ve temsil oranı konusunda henüz uzlaşı sağlanamadı. Muhalefetin çatı oluşumu Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri, geçiş sürecinde sivillerin ağırlıkta olduğu bir başkanlık konseyi, meclis ve hükümet talep ediyor. Ordu ise yönetimin kendisinde olacağı iki yıllık geçiş sürecinin ardından iktidarı sivillere teslim edeceğini taahhüt ediyor.

Binlerce Sudanlı, yönetimin sivillere teslimi ve eski rejimin tüm sembol isimleri ve kurumlarının tasfiyesi talebiyle 6 Nisan’dan bu yana başkentte ordunun ana karargahı önünde gösterilerini sürdürüyor.

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