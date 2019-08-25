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Sudan’da aşiretler arasında çatışmalarda ölü sayısı 17’ye yükseldi

YAŞAM HABERLERİ  | 25.08.2019 20:36 | Son Güncelleme

Sudan’ın Port Sudan kentinde aşiretler arasında çıkan çatışmalarda Çarşamba’dan bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 17’ye yükseldi.Sudan polisinden yapılan açıklamada, Port Sudan kentinde Bani Amer ile Nuba aşiretleri arasında birkaç gündür devam eden çatışmalarda ölü sayısının 17’ye yükseldiği, yaralı sayısının 100’e yakın olduğu belirtildi.

Sudan’ın Port Sudan kentinde aşiretler arasında çıkan çatışmalarda Çarşamba’dan bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 17’ye yükseldi.
Sudan polisinden yapılan açıklamada, Port Sudan kentinde Bani Amer ile Nuba aşiretleri arasında birkaç gündür devam eden çatışmalarda ölü sayısının 17’ye yükseldiği, yaralı sayısının 100’e yakın olduğu belirtildi. Sudan Emniyeti Bilgi Bürosu tarafından yapılan açıklamada, “Merkezi yetkililer Port Sudan’da Bani Amer ve Nuba aşiretleri arasındaki çatışmayı çözmek için beş üst düzey lideri ile askeri takviye gönderdi” denildi. Yetkililer 5’i subay 90 askere intikal ettiği bilgisini vererek, bölgedeki asker sayısının 300’e çıktığı kaydedildi.
Şehirde yaşanan çatışmaların nedeninin diğer şehirlerde yaşayan ve iki aşirete mensup olanların yaşadıkları problemlerin devamı olduğu düşünülüyor.

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