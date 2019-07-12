Sudan'da askeri darbe girişimi

Askeri Geçiş Konseyi girişimin önlendiğini duyurdu. Kalkışmanın arkasında kimin olduğu aydınlatılmaya çalışılıyor.Sudan'da Ömer el Beşir yönetimine son veren askeri konsey, dün bir darbe girişimininin engellendiğini duyurdu. Askeri Geçiş Konsey Üyesi Cemal Ömer tarafından yapılan açıklamada 12 subay ve 4 askerin bu kapsamda gözaltına alındığı belirtildi.

General Ömer, "Bazıları emekli olmak üzere Ulusal İstihbarat ve Güvenlik Servisi'nden subaylar ve ordudan askerler darbe gerçekleştirmek istedi" dedi. Ömer, darbe girişiminin nasıl yapıldığını açıklamadı. Ancak, girişimin arkasındaki kişiyi tespit etme çabalarının sürdüğünü belirtti.

Darbe girişimi, El Beşir'in devrilmesinin ardından kurulan geçici askeri konsey ve sivil yönetim talep eden göstericiler arasında yaşan siyasi anlaşmazlığın geçtiğimiz hafta aşılmasının ardından geldi.

Perşembe günü generaller ve protestocuların temsilcileri ile varılan uzlaşmanın ayrıntılarını ele almıştı. Anlaşma, sivil yönetime geçiş için yeni bir kurulun oluşturulmasını öngörüyor. Kurulda altısı sivil beşi asker 11 kişi bulunacağı belirtildi.