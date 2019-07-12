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Sudan'da askeri darbe girişimi

12.07.2019 08:46 | Son Güncelleme

30 yıllık Ömer el Beşir iktidarının son bulduğu Sudan'da darbe girişiminde bulunuldu.

Sudan'da askeri darbe girişimi

Askeri Geçiş Konseyi girişimin önlendiğini duyurdu. Kalkışmanın arkasında kimin olduğu aydınlatılmaya çalışılıyor.Sudan'da Ömer el Beşir yönetimine son veren askeri konsey, dün bir darbe girişimininin engellendiğini duyurdu. Askeri Geçiş Konsey Üyesi Cemal Ömer tarafından yapılan açıklamada 12 subay ve 4 askerin bu kapsamda gözaltına alındığı belirtildi.

General Ömer, "Bazıları emekli olmak üzere Ulusal İstihbarat ve Güvenlik Servisi'nden subaylar ve ordudan askerler darbe gerçekleştirmek istedi" dedi. Ömer, darbe girişiminin nasıl yapıldığını açıklamadı. Ancak, girişimin arkasındaki kişiyi tespit etme çabalarının sürdüğünü belirtti.

Darbe girişimi, El Beşir'in devrilmesinin ardından kurulan geçici askeri konsey ve sivil yönetim talep eden göstericiler arasında yaşan siyasi anlaşmazlığın geçtiğimiz hafta aşılmasının ardından geldi.

Perşembe günü generaller ve protestocuların temsilcileri ile varılan uzlaşmanın ayrıntılarını ele almıştı. Anlaşma, sivil yönetime geçiş için yeni bir kurulun oluşturulmasını öngörüyor. Kurulda altısı sivil beşi asker 11 kişi bulunacağı belirtildi.

30 yıllık El Beşir iktidarının devrilmesi

Sudan'da artan gıda fiyatlarını protesto amacıyla başlayan protestolar, 30 yıllık Ömer El Beşir iktidarının sona ermesi çağrısında bulunan eylemlere dönüşmüştü. Ülkede aralık ayından beri devam eden protestolar sonucu Ömer El Beşir, tutuklanarak güvenli bir yere götürülmüştü.

Kısa bir süre sonra El Beşir'in ardından iktidarı devralan geçici askeri yönetimin, görevi sivil bir yönetime devretmesi için gösteriler patlak verdi.

Sudan'da 3 Haziran'dan bu yana devam eden gösterilerde Sudan Doktorlar Birliği'nin verdiği bilgilere göre 128 kişi hayatını kaybetti. Sağlık Bakanlığı ise gösterilerde 61 Sudanlının öldüğünü belirtiyor.

75 yaşındaki El Beşir, 1989 yılında İslamcıların desteği ile askeri darbe sonucunda iktidarı ele geçirdi. Sudan'ı 30 yıl boyunca demir yumrukla yöneten el Beşir, Darfur, Nuba Dağları gibi çatışma bölgelerinde yüzbinlerce insanın katledilmesinden sorumlu tutuluyor. İnsanlığa karşı suç, soykırım ve savaş suçu işlediği gerekçesiyle El Beşir hakkında uluslararası tutuklama kararı bulunuyor.

AFP / ÖA,ET

©Deutsche Welle Türkçe

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