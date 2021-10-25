Sudan'da Askeri Darbe Girişimi

Sudan’da orduyla sivil yönetim arasında haftalardır süren gerilimin ardından ülkede bu sabah itibariyle darbe yapıldığı belirtiliyor. Gelen haberlere göre Sudan bakanlar kurulunda görevli en az 4 bakanla, iktidar partisinin çok sayıda üyesi sabah saatlerinde gözaltına alındı.

Başbakan Abdullah Hamduk’un da ev hapsinde tutulduğu iddia ediliyor. Bazı şehirlerde valilerin de gözaltına alındığı gelen haberler arasında. Başbakan Hamduk’un basin danışmanının ailesi de evlerine yapılan baskında danışmanın gözaltına alındığını açıkladı.

Görgü tanıkları, ordu ve paramiliter güçlerin başkent Hartum’da sokakları tuttuğunu ve şehirde sıkı bir denetim uyguladıklarını söylüyorlar. Öte yandan ülkenin diğer şehirlerinde de bazı grupların ellerinde Sudan bayraklarıyla yürüyüşler yaparak yer yer barikatlar kurdukları ve lastik yaktıkları haberr veriliyor.

Dubai’den yayın yapan El Arabiya Televizyonu’na göre Hartum Uluslararası Havalimanı da uçuşlara kapatılmış durumda.

Sudan ordusu duruma ilişkin henüz bir açıklama yapmazken devlet televizyonunda da normal yayın akışının devam ettiği belirtiliyor.

2019 yılında eski lider Ömer El Beşir’in devrilmesinden bu yana çalkantılı bir süreç yaşayan Sudan’da, geçtiğimiz ay da başarısız bir darbe girişimi yaşanmıştı. Beşir ülkede aylar süren protestolar sonrasında devrilmiş ve hapse atılmıştı.

